﻿內地限大股東減持 新華社發文力撐 中央防Ａ股再破底

端午小長假前，內地再出新招，進一步收緊上市公司大股東、實際控制人，以及董事、監事及高管層的減持規限。新華社昨連發兩篇評論文章撐新規，認為新規定將杜絕「清倉式」或「過橋式」減持，對A股有「治病療傷」之舉，有助對症下藥為股市「止血」。市場預期，新招有助A股短期回升，但大市整體偏弱，反彈力度有限。



今天端午小長假後A股首個交易日，也是5月份最後一個交易日。平安證券綜合研究所投資策略部副總經理羅曉鳴預期，6月份A股滬綜指將在3000點至3150點區間內反覆波動，「升級版」減持新規實施，以及新股發行速度略為放緩，有助市場情緒好轉。不過，整體大市仍處於弱勢，後市表現仍較為反覆，反彈仍乏力。



滬綜股4月初起高見3295點，隨後反覆向下，至5月上旬一度低見3016點，調整幅度達8.5%。但上周大市開始回升，上周五收報3110點，重上3100關口。



廣發證券策略分析師廖凌表示，新規旨在引導長期投資，減少因大股東減持造成的市場衝擊，但市場流動性大受影響，有關政策對中長期的影響仍需觀察。新華社昨天發表評論指，監管層規範重要股東減持行為，有助A股擺脫「失血」之困。



減持理由五花八門



評論文章指 ，最近7年A股上市公司股東累計減持近7000億元（人民幣，下同）的股份，但累計增持股份規模略超2000億元，足見減持規模數倍於增持規模。然而大股東減持理由更是五花八門，「奇葩」現象令人憂心。包括置業理財、子女上學、移民及置業等，而且大股東減持股份後獲得的現金，並未用於再投資或創業，造成資本市場及實體經濟雙雙面臨「失血」。



因此，上市公司一方面透過非公開發行股份大額「抽水」，另一方面野蠻減持大手「套現」，令A股不斷出血。因此，監管部門再出手約束重要股東減持行為，對A股是對症下藥。



有私募基金負責人表示，新規對現在市場比較熱的「Pre-IPO」發出明確的降溫信號。Pre-IPO是指企業上市之前突擊入股，上市後解禁期一到立即減磅套現，短時間便獲得高額回報。認為當局的新規有助引導Pre-IPO，以及非公開發行等，逐步走向長期投資。