﻿傳中投牽頭斥千億 購黑石旗下地產

中資繼續向外收購資產，有內地傳媒引述消息指，中投將牽頭收購美國私募基金黑石集團旗下物流地產機構Logicor，並已於上周四提交收購建議，料最快在本周內正式簽署收購協議，傳交易作價高達130億美元，相當於約1014億港元，勢成歐洲史上最大房地產交易之一。



今年1月傳出黑石集團正準備將Logicor在今年內於倫敦證交所上市，最快可能在上半年上市，如果上市成功，將會是繼2011年商品交易商嘉能可（Glencore）上市後英國最大型的新股上市。當時高盛和地產專家Eastdil Securities目前是這一專案的顧問英國多家投行和銀行都爭相爭取這宗大型新股上市的生意。不過，分析指出，黑石集團可能放棄把該業務上市，改為直接出售，主要是希望能以更短的時間出售資產套現，而賣價料會高於分拆上市，令整個交易更具效益。外電報道，中投已於上周四提交收購建議，若一切順利，最快於數日內便可落實收購，簽定買賣協議。



Logicor於2012年由黑石集團創立，用來運作和管理其在歐洲的物流，擁有約630個倉庫，總面積達1.46億平方尺呎，是史上擁有最多面積的倉庫，其客戶包括亞馬遜（Amazon）。事實上，早前在2007年，中投和黑石集團已結緣，2007年5月，中投集團宣佈投資30億美元，購入黑石集團9.9%的股份。及後2008年10月，中投集團宣佈追加購買黑石集團股份，其持股比例從9.9%，提升到12.5%。中投近期頻頻有動作，日前便傳出有意競投價值35億澳元的澳門商場。