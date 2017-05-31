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﻿瑞年疑買蝕本貨損股東利益

2017-05-31 列印
　　瑞年國際（2010）上月公佈，斥資15.5億元（人民幣，下同）收購內地分銷藥品及保健品公司Major Express Group。瑞年國際將於本周四舉行股東會，有機構投資者認為，是次收購用15.5億元買蝕本貨，變相背負16億元債務，有損股東利益，將在股東會就三大問題對項目提出質疑。

　　機構投資者指出，Major Express Group收購價為15.5億元，公司資產淨值僅1.37億元，資產總值17億元，變相有16億元債務。雖然今年有7000萬元的溢利保證，不過Major Express連續兩年虧損，利潤前景堪憂。
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