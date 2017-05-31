最新一期《中國金融》雜誌刊載張曉慧的文章指出，到今年3月底，約有四分之一的城商行（共35家）貸款增長速度超過25%，相當於同期全國水平的兩倍。其中，有資產規模約5000億元人民幣的城商行，今年的貸款增長目標甚至高達60%至70%。
搶錢應付MPA考核 人行：中小行過度擴張
最新一期《中國金融》雜誌刊載張曉慧的文章指出，到今年3月底，約有四分之一的城商行（共35家）貸款增長速度超過25%，相當於同期全國水平的兩倍。其中，有資產規模約5000億元人民幣的城商行，今年的貸款增長目標甚至高達60%至70%。
黑衣女放詐彈 海運恐襲驚魂大疏散
端午節假期尖沙咀郵輪碼頭驚現「詐彈」。有人在海運碼頭一間餐廳對出空地放置一捆類似信管的物體，裝置外繫有電子計時器。商場職員檢視後，疑為炸彈，即刻疏散附近六百名客人，報警求助。警方派出爆炸品處理課到場，...
2017-05-31
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中國施壓長期虧損 傳樂天將拋售在華分店
韓國容許美軍在星州郡部署薩德反導系統，令中韓關係大幅降溫，不但訪韓中國旅客人次嚴重萎縮，連星州郡土地前業主樂天集團在華分公司業績亦大不如前。韓國傳媒報道，該集團計劃出售數十間長期虧損的中國樂天瑪特分店。 鬧出薩德風波後，樂天集團在內地經營的一百一十二間樂天瑪特超級市場，其中七十四間被各地部門以消防檢查不合格等藉口勒令停業，有十三間自行停業；其餘十二間分店雖然正常營業，但幾近沒有顧客光顧，形同「開門停業」。 韓國傳媒報道，樂天瑪特二○○八年進軍中國市場以來，一直處於虧損狀態，單是去年已錄得虧損約一千二百四十億韓圜（約八億五千九百萬港元）。報道指，樂天瑪特出售二十至三十...
2017-05-31
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蘇格蘭現 「特朗普雲」
美國總統特朗普髮型獨特，演說時表情浮誇，令人印象深刻之餘，亦淪為外界揶揄目標。蘇格蘭七十九歲退休老翁博伊爾日前在四樓家中窗口望向天空，發現一團雲的形狀，猶如特朗普側面剪影，遂用相機拍下該團奇雲，「特朗普雲」現身約三十秒後便化整為零。去年九月亦有英國民眾抬頭望天時，赫然發現一團雲看似特朗普側面。
2017-05-31
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倫敦 Emery Wharf 碼頭區新盤 面積431呎起
英國倫敦的碼頭區(London Dock)乃倫敦新興地段，昔日為碼頭，毗鄰歷史悠久的倫敦塔橋，區內最新住宅項目 Emery Wharf正在香港進行展銷，單位面積431方呎起。 由聖喬治公司(S...
2017-05-31
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美消費信心指數跌 杜指七連升斷纜
美國股市周一休市後，昨天復市，但無法延續前七個交易日的升勢，早段表現偏軟；惟網絡銷售龍頭亞馬遜股價首度突破一千美元里程碑。 杜瓊斯工業平均指數曾見21016.77點，較上周五跌63.51點；納斯達克指數見6201.199點，升8.99。滙控美國預託證價格曾見67.77港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格曾見86.56港元，較香港收市價升0.36港元。亞馬遜股價首度突破1000美元里程碑，早段高位曾見1001.2美元，升0.54%。聖路易儲銀行長布拉德認為，華府經濟政策與美股之間的「蜜月期」將結束，當局需給予股市新的政策預期。 今晨四時杜指收報210...
2017-05-31
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巨人開蘇 上港晉八在望
上海SP（上海上港）近四場各戰線全勝，包括上周亞冠盃十六強首回合主場2:1力克FC江蘇（江蘇蘇寧）。該隊勢如破竹，期間攻入三球的射手侯克功不可沒，此子豪言今晚次回合領軍作客再挫近況奇差的FC江蘇晉級八強，客勝必捧。（now672台、Fox Sports Play App今晚8:00直播） 十六強首回合上海SP主場2:1反勝FC江蘇，到上周六中超又在地頭5:1大炒北京國安，近四場各賽事錄得全勝，眾將士氣和狀態均無與倫比。再者，他們就算帶著一球優勢遠征江蘇，主帥保亞斯仍強調不可掉以輕心︰「己隊在首回合表現慢熱，防守鬆散以致對手開賽早段即取得作客入球，今仗必須由頭到尾都保...
2017-05-31
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美味父親節 廚師機巧製早餐
就快到父親節，與其出街花大錢食餐勁，不如在家自製一個英式早餐作為父親節禮物氹爸爸開心。美國廚電品牌KitchenAid近日新推的Artisan Mini 3.3L多功能廚師機，小巧慳位，小朋友使用亦非...
2017-05-31
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預演婚前派對 王君馨拉姊妹隊酒 莊思敏陳蕊蕊剝淨Bra
31歲的王君馨（Grace）去年11月中跟長居美國的Banker男友Daniel登記排期結婚，月前已低調簽紙正式升呢人妻，將於7月11日在香港舉行婚禮。近排，準新娘Grace和莊思敏及陳蕊蕊等拍攝新電...
2017-05-31
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社論——推垃圾徵費 忌眼高手低
政府計劃最快在一九年下旬實施都市固體廢物徵費，政策框架已定，惟欠執行細節。當局近日舉行公聽會，聽取各持份者意見，原來在他們眼中，垃圾收費在執行上仍存有不少漏洞，當局必須認真聆聽，做好準備，以免落實計劃時亂象叢生。 垃圾徵費水平，大致獲支持，環保團體認為每公升零點一一元，與鄰近地區收費相若，相信市民可以承擔。然而，現時一半垃圾是來自單幢大廈和工廈，政府能否順利收費，則有商榷餘地，因這些大廈並非由食環署負責處理垃圾，政府建議採用按量收費，但這做法並未能分辨垃圾是由哪一戶丟棄，有違污者自付原則。實際上，交給單幢式大廈或工廈自行管理，由各戶分攤垃圾費，可能會引起爭議。 廢物處理業協...
2017-05-31
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頭號目標——大輝寶 無懼外檔
今次全泥賽潘明輝出足八場，其中六匹座騎來自師父馬房，只有二場和六場騎外線馬，這情況除了反映賀賢必定大出擊之外，對小將兩匹外線座騎都宜多加注意，尤其是第六場賀廄的「索先生」配了田泰安，卻讓徒弟外借騎「大...
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