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﻿搶錢應付MPA考核 人行：中小行過度擴張

2017-05-31 列印
　　為應對銀行半年結的MPA（宏觀審慎評估框架）考核，內地城商行、農商行等中小銀行上周開始，已將定存息率上浮40%至50%「搶錢」。人民銀行行長助理張曉慧撰文指出，中小金融機構感到受到MPA約束較多，主要源於其過度追求利潤、過度增加槓桿，導致資產擴張速度遠超其資本承受能力。

　　最新一期《中國金融》雜誌刊載張曉慧的文章指出，到今年3月底，約有四分之一的城商行（共35家）貸款增長速度超過25%，相當於同期全國水平的兩倍。其中，有資產規模約5000億元人民幣的城商行，今年的貸款增長目標甚至高達60%至70%。
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