﻿港人保障缺口大 友邦：醫保有發揮

即將「升呢」出任友邦集團區域首席執行官的陳榮聲，至今已擔任香港及澳門首席執行官8年，認為在退休及醫療方面，香港人的保障缺口仍是很大，這點亦是他至今仍然不滿意的香港保險業境況。不過，他指香港保險行業始終很蓬勃，香港人對保險的認知也比其他地區深。



香港人出名長命，所以不能輕視退休生活。陳榮聲表示，強積金明顯不能滿足退休保障，市民更需要及早準備自己的退休生活開支，以備不時之需。



早前炒得熱烘烘，由政府帶頭的終身年金計劃正是針對香港人口老化的問題，友邦本身亦有推年金計劃。



人口老化令社會對醫療需求增加，陳榮聲稱，香港有一半人沒有醫療保障，更有不少中小企僱主沒有為僱員提供醫保。個人的私人醫保投保比例亦低，因此目前業界仍有很大空間填補此缺口。



他期望隨着政府在自願醫保的諮詢，可喚起市民對醫保的意識。



