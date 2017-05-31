﻿IFC外望——學者商界 探討海航成功之道

用短短二十四年，由地方民航發展成全球企業的海航集團，近年在海外併購不斷，國際業務範圍擴展迅速，其崛起之謎備受關注。



中華書局前天在港為剛出版的《海航的神秘密碼》系列叢書，舉行學術座談會，邀請約四十位中港學者及商界人士，從「新商業文明看實業興邦企業的精神及價值觀」，探討海航成功之道。



來自海南省的海航集團去年總收入逾六千億元人民幣，推算今年更可望打入前《財富》雜誌世界企業一百強。珠海學院商學院院長何濼生認為，近來航空企業發展困難，但海航在不停併購下仍保持良好風險管理，負債率百分之八十降至五十六，收入增長達近五倍，成績可謂驚人。



身兼中國工程學院院士及珠海學院校監李焯芬總結表示，海航成功關鍵取決於企業將中國文化融入於現代管理，以「自利而利他」共享理念，平衡企業利益和社會責任，贏得國際的信任，令企業可長遠發展。



學術座談會由中華書局和海航經濟研究院合辦，出席的嘉賓還包括，中華書局總經理兼總編輯趙東曉、海航研究院院長苗維勝、海航集團副董事長逯鷹、中國政治學會常任理事葛全、聯合出版（集團）有限公司副董事長兼總裁陳萬雄、山東大學猶太教與跨宗教研究中心主任傅有德、南開大學周恩來政府管理學院教授孫曉春。



滬現樓網簽須身份核證



內地樓市調控升級至整個產業鏈的各方面，上海房地產交易中心公佈進一步規範從事上海現樓的房地產經紀和交易行為，保障交易安全，維護房地產市場秩序。



由明天起，現樓合同網簽備案時，網上操作系統將增加身份訊息核驗環節。



上海房地產交易中心表示，近期發現少數違規房地產經紀機構，利用現樓（即存量房）合同網上操作系統擅自虛簽交易合同，損害房地產權利人的合法權益。



據了解，如出售方與房地產權利人身份訊息不一致，合同暫不能繼續簽訂，需由經紀機構與房屋出售方共同至房屋所在地的區房地產交易中心辦理身分訊息核驗手續。



南京兩樓盤今攪珠



南京緊隨上海公證攪珠買房的步伐，南京公證處昨日在官網發布首批兩家樓盤的攪珠安排，今日上午10點整，位於江寧青龍山的東城金茂悅將成為首個「吃螃蟹」的樓盤，而萬科（2202）大都會將於今日11點30分攪珠。



高瞻