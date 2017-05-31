﻿市場簡訊

—長和（001）旗下赫斯基能源公佈，將斥資39億美元，約304億港元開發加拿大東岸西白玫瑰油田；預期首階段投資約22億加元，即約127億港元。赫斯基能源昨日舉行投資者日，披露未來5年複合油產量增幅為每年4.8%，今年的資本投資削減1億加元，由2017至2021年每年平均資本投資為33億加元。公司指出，基於成本效率持續改善，因而令今年的資本投資可以減低，預期未來幾年營運開支，每年可以減低約17%，到2021年時，每年的自由現金流量約12億加元；公司又指，未來的發展策略，主要針對整合業務開發。







—外媒引述消息報道，中國中車（1766）將以300億捷克克朗，即約98.58億港元，收購電力機車製造商斯柯達交通技術公司（Skoda Transportation）。談判現處於最後階段，最快或於6月份簽署協議。中國中車去年11月時已公佈籌劃收購斯柯達交通及相關資產，但當時尚未就籌劃交易簽訂任何具有法律約束力的交易文件。如果成功收購斯柯達運輸設備公司，那將是中國中車首次兼併一家全套軌道交通設備製造商。







—萬泰企業（8103）收購倡達國際85%的權益，向賣方盈泰投資發行及配發代價4607萬元的代價股份作支付。萬泰企業認為倡達國際擁有多元化客戶群及擅長透過不同平台在中國提供多媒體相關服務及內容，收購有助萬泰企業進軍具增長潛力的媒體零售行業。







—聯太工業（176）公佈，以總代價1.85億元收購華利工業中心，該物業位於葵涌永基路13至15號及永立街20至22號一幢16層高工業大廈，並已就於該物業經營私營骨灰安置所業務，向食物環境衞生署提交申請表格。







—僑雄國際（381）修訂2016年12月底止全年業績，股東虧損達1.48億元，較之前公佈的1.33億元擴大約1500萬元.每股虧損3.43仙，不派息.公司指出，去年虧損擴大，主要歸因於一間聯營公司投資之減值約1.178億元。







—外電報道，越南廉航VietJet創辦人兼行政總裁Nguyen Thi Phuong Thao表示，接獲香港、倫敦、新加坡等交易所接觸，洽商境外上市可能性。該公司在越南本土航線市佔率達到40%，有意籌集逾10億美元購買飛機。







—花旗集團同意將旗下定息收入分析及指數業務The Yield Book售予倫敦交易所，作價現金6.85億美元（約53.4億港元）。後者在與德意志交易所的合併計劃告吹後，正致力物色投資目標以驅動業務增長，倫交所稱這宗收購，有助加強其資訊服務的數據和分析能力。







—虛擬貨幣比特幣價由上周四新高2791.69美元回落，到昨日開市價的2289美元，累跌502美元或18%，市值亦由上周四的404.9億美元，蒸發32.8億美元。技術分析師指，2800美元是比特幣的關鍵阻力位，但預期在一輪調整後會重展升勢。







—外電報道，中國藥企仁和藥業曾參與競拍法國L'Oreal旗下英國化妝及護膚品牌Body Shop。接近拍售人士披露，初步叫價10億英鎊，但討價還價下，可能只會以約6億英鎊出售。