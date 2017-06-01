﻿英保守黨恐失優勢 納指再攻頂 杜指續軟

英國下周四即將舉行大選，有民調顯示保守黨可能失去國會控制權，令歐洲政局再添變數；此外，市場觀望美國當地的經濟數據及儲局六月份會否如期加息，令大市再升乏力。杜指早段失守21000點關口，納指初段曾升至6221點的新高，其後倒跌。



截至今晨四時，杜指收報21008點，跌20點；納斯達克指數收報6199點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報67.78港元，較香港收市價升0.08港元；中移動（941）美國預託證價格報85.91港元，較香港收市價跌0.54港元。



油價弱拖累能源股



摩根大通表示，其交易收入步入第二季至今，已按年跌15%，消息拖累該行股價早段曾跌1.8%。此外，國際油價跌穿每桶50美元大關，紐約7月期油價曾跌2.03美元，至每桶49.81美元；倫敦7月布蘭特汽油價亦曾跌逾3%，至每桶49.81美元。兩地油價下跌，亦對能源股構成壓力。



另外，全美房地產代理協會出爐的4月份待完成二手樓銷售指數連續兩個月報跌，按月跌1.3%，跌幅較預期的0.5%大，美國四個分區中有三個的銷售報跌，反映銷售放緩。



歐洲方面，英國下周四便會舉行大選，昨日早段《泰晤士報》刊登YouGov最新民調分析結果顯示，首相文翠珊所屬的執政保守黨必須贏得下議院的326個議席，才能獲得大多數控制權，而目前的分析推算，保守黨到時會僅贏得274至345席，意味該黨有機會處於「半天吊」狀態，要組成聯合政府執政，果真如此，勢將影響到未來脫歐的穩定性。不過，其後有調查公司Panelbase的民調顯示，文翠珊仍領先工黨15個百分點。



恒指五窮月進帳過千點



港股方面，恒指收報25660點，雖下跌40點，但5月份累升1045點，單月升幅相當於4.2%。恒指已連升五個月，累計升幅達到3660點。國企指數昨日收報10602點，跌16點。MSCI指數昨日收市後換成份股，在換馬盤帶動下，大市成交急增達1105億元，是今年3月中以來最多。不過，騰訊（700）昨日下挫2.6%，成為昨天表現最差藍籌股，更是去年11月14日以來最大的單日跌幅，成交額更超過100億元。



吉利汽車（175）單月升22.8%，成為表現最佳藍籌股，而瑞聲（2018）受狙擊，上周停牌之後仍未復牌，五月份急跌27.67%，是表現最差的藍籌。



今年1至5月合計，吉利汽車（175）一枝獨秀，累積升幅74%，騰訊累計升41%。石油股跑輸大市，年初至今中石油（857）以及中海油（883）分別逆市累積下跌10%及8%。