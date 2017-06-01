 Advertisement
  • 2017年6月1日 星期四
  • 30º
  • 79%
熱門： 海運大廈野戰迷恐襲曾燕紅唐詠詩

日報新聞 > 財經

﻿內地製造業續呈擴張

2017-06-01 列印
　　國家統計局、物流與採購聯合會昨聯合公報，5月份官方製造業採購經理指數（PMI）為51.1，為連續10個月處於擴張區間，持平於上月。

　　國務院發展研究中心特約分析師張立群表示，經濟增長正由短期衝高回落的趨勢，轉為總體趨穩的態勢。不過，數據也表明，須警惕價格回落過快，抑制企業生產積極性。瑞穗證券亞洲首席經濟學沈建光稱，該指數在第一季度達到峰值，4月略有下降，5月持平。他預期今年下半年中國經濟增長仍將明顯減。

　　至於小型企業PMI指數連升3個月，4月升至50，5月再升至51，創下最近5年最高值。統計局稱，國家推出一系列針對中小企的減稅降費、金融服務等政策效應有所顯現，中小企經營持續改善。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd