﻿內地製造業續呈擴張

勒邦占士去年率騎士奇迹反勝奪標，衛冕失敗的勇士今季得到唯一能與前者抗衡的杜倫，以季後賽全勝勇態重返總決賽，跟騎士再決高下。首戰明早於金州開打，面對自己一手促成的巨獸，強如大帝也直呼好危險！（LeSports HK App明早9:00直播） 勇士上季常規賽破紀錄七十三勝，但總決賽領先騎士3:1後，連輸三場衛冕失敗。今季該隊撮合杜倫、史堤芬居利兩位當打MVP，輔以球星奇利湯遜和戴文格連，以四頭馬車在季後賽西岸三圈破天荒十二場全勝，堪稱占士八入總決賽的最強對手。 今年季後賽占士平均得卅二點五分，是個人○九年以來最高。他去年輕鬆壓制夏里遜班斯，今年總決賽遇上杜倫卻難度大增，...

2017-06-01