﻿離岸人幣746點子 隔夜息升穿80厘 金管流動資金借爆

本港離岸人民幣（CNH）市場再鬧錢荒，金管局的人幣流動資金安排亦借爆額！傳中英資大行均在市場「搶錢」，CNH拆息下午急升，隔夜拆息高見逾80厘，加上人幣中間價定價機制引入逆周期因子的威力，CNH爆升，連環衝破7個關口，最多升746點子，報6.75兌1美元，創7個多月新高。市場料短CNH拆息仍會偏緊，匯價將保持強勢。



端午假過後，昨日隔夜息定盤價較假期前更高，高達21厘，較周一上升15.7厘，1周至1個月拆息定盤價雖回落，但仍高企於7.8厘至5.9厘不等。盤中早段時間，隔夜息徘徊於20至30厘，但下午卻又大幅抽升至80厘以上，更有指曾觸及100厘，一周拆息約20厘，一個月拆息亦逾10厘。



銀行在錢荒下紛紛向金管局撲水，下午時段金管局提供的隔夜回購100億元額度全被銀行借爆；早段其即日回購100億元額度亦被用盡，尾段也幾近用爆額度。



至於人幣一級流動性提供行（PLP）動用金管局提供的流動性達173億元，同樣近乎用盡180億元的額度。



在岸離岸價差逾500點



CNH表現強勁，中午過後升勢更見凌厲，衝破多個關口，倫敦時段更升穿6.75水平，截至晚上10時40分報6.7612，升634點子。人民幣在岸價（CNY）亦勁升400點子，至下午收盤報6.821，創去年11月11日以來新高；官方中間價昨設於6.8633，升65點子。CNH與CNY價差一度擴至逾500點子，創今年3月中以來最大。



金管局指，CNH流動性仍緊，相信與月結和長假期後，銀行需要應付較大的人幣交易結算量有關，而拆息高企也可能令部份銀行對拆出資金變得審慎，惟拆借市場整體運作有序，該局會繼續密切監察市場情況。



中銀香港（2388）發展規劃部高級經濟研究員應堅表示，CNH昨升破6.8，而隔夜拆息抽升，顯示在現有離岸人幣資金池規模下，匯率與利率相關性增強。當市場預期CNH短期有望升值時，兌換人幣與銀行保留人幣頭寸形成同方向推動力，同時推高匯率及利率。他估計若美匯指數維持現水平，人幣強勢是有可能的。



不諳中間價逆周期因子



恒生銀行（011）執行董事馮孝忠認為，拆息急升主要因為本港人幣資金規模有限，加上市場未太了解人行為中間價定價機制所引入的逆周期因子，銀行對人幣資金均抱寧長莫短的心態，再者未見中資行在兩地間有套息活動而將人幣資金調回本港。



上商財資業務處研究部主管林俊泓則指，難以理解拆息抽升的原因，估計可能與干預行動或是銀行臨時缺乏人幣頭寸有關，料6月底半年結前拆息仍會偏高，該月首周隔夜息將高企於10厘或以上，而CNH第3季前也難穿7算。