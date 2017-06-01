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﻿眾安保險或短期來港集資

2017-06-01 列印
　　路透社引述消息表示，內地互聯網保險眾安保險計劃未來數周入表申請在港上市，集資至少10億美元（78億港元），有可能成為首隻金融科技股。眾安保險一直傾向在內地上市，但認為難以在短期內實現，故來港集資以助擴充業務，惟仍會考慮內地上市的機會。

　　另外，捲土重來的尚捷（8183）昨日首日掛牌，收市報0.49元，較招股價跌2%，不計手續費每手蝕50元。本港模板工程分包商建成控股（1630）今日起招股，集資最多1.58億元，共發行2.55億股新股，招股價介乎0.38元至0.42元，以每手6000股計，連同手續費，入場費約2545.4元。
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