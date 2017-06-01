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﻿卓爾配股予帶路基金

2017-06-01 列印
　　卓爾集團（2098）昨天宣佈，以每股4.2元的作價，配售3.57億股新股給一帶一路創新科技基金。配售價較交易公佈前的4.68元收市價，折讓約10.26%。配售股份相當於擴大後股本的3.22%，至於集資所得的15億元，將會用來償還債務及撥作一般營運資金。

　　另外，卓爾集團大股東閻志早前將8.88億股公司股份，抵押給興業銀行香港分行，該公司昨天指出，已經全數還款給興業銀行，該批股份的抵押亦已解除。

　　寶威控股（024）亦公佈，向金沙江資本旗下的新興產業成長基礎基金GO Scale Capital，配售8.76億股新股，佔擴大後股本15%；每股配售價0.18元，較收市價0.223元，折讓約19.28%，集資淨額約為1.576億元。
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