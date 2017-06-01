﻿IFC外望——港人對公共年金認知少

幾時都話，退休要及早準備。按證公司早前公布嘅終身年金計劃，都係其中一個好方法，低風險之餘，又可以確保退休後每月有穩定收入。而市面上做到終身，又可提供保費105%的身故保障的年金近乎無，一般現時私人市場上的身故保障約101%。康宏金融調查發現，香港人仍然唔多buy公共年金喎！



調查顯示，有超過35%受訪者不會參與按證的公共年金計劃。只有近40%受訪者話會參加，有25%就未有決定持觀望態度。因乜解究港人對年金反應唔多熱烈呢？調查話回報低及入場門檻高。康宏理財行政總裁冼健岷就話，公共年金最低門檻係5萬元，在市面上已是相當低，相信係市民對年金的認知不多。大部份受訪者期望，年金計劃可有5至6厘回報。佢期望，經由政府牽頭推動終身年金，有助此類產品在市場上備受注視。



康宏理財營銷策略及業務拓展總監傅惠賢覺得，除咗按證嘅年金計劃，私營險商嘅年金計劃亦可補足市民退休保障的缺口。私營保險公司會針對市民不同需要，如更高回報率、年金期、供款期等，推出具彈性的計畫，但相應風險或較高。這對業界及市民是好事。



專家豪言比特幣見78萬



近排比特幣又發力炒上，升值快過黃金！曾精準預測比特幣今年升見2000美元嘅分析師放言，比特幣價格喺10年內有力爬升至10萬美元（約78萬港元），升值近35倍，仲好賺過買磚頭！



呢位語出驚人嘅盛寶銀行（Saxo Bank）分析師梵彼特森，舊年12月嘅「出位預測」，估比特幣今年會飆上2000美元水位，果然唔夠半年就到位！佢日前再接再厲，預測比特幣10年內會升見10萬美元。佢嘅假設係包括比特幣在內嘅所有虛擬加密貨幣，喺10年內會佔法定貨幣平均每日交易量嘅10%。根據國際結算銀行資料，目前全球外匯嘅平均每日交易額約為5萬億美元；10%咪等於5000億美元囉！而屆時比特幣嘅市場額估計達35%，即係1750億美元。



梵彼特森預測，10年後嘅比特幣總市值會係平均每日成交額嘅10倍，即係1.75萬億美元，以到時流通嘅比特幣數量達1700萬個嚟計，就得出每個比特別幣值超過10萬美元。



高瞻