﻿市場簡訊

—融創中國（1918）公佈，以總代價21億元人民幣收購華城富麗60%股權。華城富麗持有重慶江北嘴國際金融中心住宅及商業項目，總建築面積約為71.39萬平方米，可售面積約為54.37萬平方米，目前尚未出售。







—萊蒙國際（3688）公佈，截至今年3月底止首季，股東應佔盈利2.64億元，按年增8.71倍。收入5.57億元，按年減0.14%。







—酷派（2369）公佈，截至去年12月底的年度，股東應佔虧損42.1億元，2015年度則有盈利23.25億元。收入79.94億元，按年減45.5%。該公司股份將繼續停牌。







—招商局中國基金（133） 宣佈，聖和藥業的控股股東與公司旗下深圳市天正，簽訂日期為昨天的股權轉讓協議，天正同意向對方轉讓天正所持有的全部聖和藥業3.5%股權，代價約1.4358億元人民幣。招商局中國基金認為，本次出售股權及退出該投資，為公司實現投資回報和提供一筆營運資金，對公司及其股東有利。







—陽光油砂（2012）公佈，以每股配售價0.237元，配售最多6751萬股新股，集資淨額約1588萬元。配售股份佔該公司經擴大後已發行股本約1.21%，配售價較收市價0.28元，折讓約15.36%。







—港燈（2638）公佈，杜至剛因退休已辭任董事局非執行董事；朱光超已獲委任為董事局非執行董事，昨日起生效。現年49歲的朱光超，為國家電網副總工程師兼國際合作部主任，以及葡萄牙國家能源網公司副董事長。



—利寶閣（8102）昨日公佈，就早前有關收購利暉投資60%已發行股份，由於若干條件於最後終止日期或之前未獲達成或未獲買方豁免，而賣方與買方並未協定任何延長時間，所以收購協議將即時自動終止及失效。







—萬泰企業（8103）昨日公佈，斥資4607萬元收購倡達國際85%已發行股本。收購將以配股支付，發行價每股2元，較周一收市價折讓約7.8%，佔經擴大後已發行股本約16.19%。倡達國際主要從事透過有線電視等不同平台在中國提供多媒體相關服務及內容。







—東岳集團（189）去年賺5.88億元人民幣，虧轉盈，2015年度蝕6.9億元人民幣；每股盈利0.28元人民幣，派發末期息每股0.1港元。期內收益79.7億元人民幣，按年增加13%。公司已向聯交所申請於今日復牌。







—徽商銀行（3698）昨日公佈，該行目前H股公眾持股量為19.94%，仍低於上市規則規定最低25%的水平。







—慕容控股（1575）董事長及總裁鄒格兵指出，公司暫無計劃賣殼或回購，但會考慮併購海外已成熟的家具品牌。他又透露，日後的派息比率傾向不低於20%。







—金管局公佈4月份住宅按揭數據，4月份按揭數字全面下降。新取用按揭額降16.5%，至13027宗；新批按揭額跌13.6%，至319.26億元，原因有可能是4月初政府收緊印花稅制以杜絕「一約多伙」，新盤交易首當其衝。而新取用按揭額跌15%，至212億元。