﻿短期拆息續偏高 銀行逾四厘息搶人幣定存

離岸人民幣（CNH）拆續高企，本港銀行紛紛上調定存息率，實行高息搶人幣，當中渣打把人民幣半年及1年定存息率，一律調高至4.4厘，中銀香港1個月人民幣定期年息亦加至4厘。



本港離岸人民幣拆息經過一輪狂飆後，昨升勢稍為緩和，但隔夜拆息定盤價仍高達42.8厘，較上日抽升接近22厘。



拆息狂升，大行亦要加存息搶人幣。渣打6個月及一年期人民幣定存息率由3.5厘及3.8厘，劃一上調至4.4厘，起存金額為10萬港元，惟只限新資金開戶。而中銀香港一個月人民幣定期年利率加至4厘，由即日起選用綜合理財服務的個人銀行客戶，通過網上銀行或手機銀行，以一萬元人民幣或以上開立一個月定期存款。



中銀萬元可入場



有市場人士相信，內地夾息托人民幣匯價的行動暫時仍未完結，加上半年結因素，拆息短期還會偏高；但認為內地干預不會持久，故人幣離岸價再難大升。星展香港財資市場部大中華董事總經理王良享相信，是中資行沽美元拆入離岸人民幣，為抽走人民幣流動性，旨在穩定人民幣匯價。他又預計，短息如隔日及一、兩星期的息會持續偏高，但長息將會回落。



中間價逾半年高



除CNH隔夜拆息外，一周、兩周及一個月拆息定盤價亦顯著上升，分別報19.6厘、13.9厘及10.6厘。光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文表示，昨早段CNH拆息依然較癲，隔夜拆息高見50至60厘，但下午3時後明顯回順，但尾段又企硬在20厘，翌日隔夜拆息介乎10多至20厘，而一、兩周拆息則報20厘以上。



另外，官方昨日開出的中間價飆升543點子，報6.8090，是去年11月10日以來最強。人民幣兌美元在岸價（CNY）亦隨中間價升至近7個月高位。昨午收報6.8061，上升149點子；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8170，升109點子。離岸價早段曾升穿6.73，最高見6.7234，但午後回落，截至本港時間傍晚10時，離岸價報6.7535。



王良享指，離岸價總不能偏離在岸價太多，相信短期內會跟隨拆息回軟，加上財新中國製造業採購經理指數（PMI）上月跌至49.6，遜預期，低於50的盛衰分界線，顯示內地製造業正收縮，反映人民幣未有轉勢條件，預期在今年底在6.75至6.8水平徘徊。



