﻿奠定基礎回歸A股 恒大地產引資395億 大行普遍看法正面

中國恒大（3333）昨早公告，為旗下正部署回歸A股的恒大地產引入第二輪投資者，涉資395億元（人民幣，下同）。受消息刺激，恒大股價繼續炒上，一度反彈8.6%，全日升2.43%，收報14.32元。恒大表示，今次恒大地產獲再度增資，令淨負債率大減，同時維持一定公眾持股量，為借殼深深房回歸A股上市奠定基礎。



連同首輪投資者，恒大兩輪投資者合共投入700億元資本金，以換取恒大地產經擴大股權合共約26.12%，因此恒大地產的淨負債率將進一步大幅下降。交易完成後，恒大於恒大地產的持股比例，由原來86.84%攤薄至73.88%。



持股攤薄至73%



第二輪的投資者，包括深圳市國資委旗下馬鞍山市茂文科技工業園、深圳市寶信投資控股、江西省華達置業、深圳市麒翔投資、深圳市鍵誠投資、蘇州工業園區睿燦投資企業等13個投資者。與第一輪投資協議相同，凱德置業及恒大地產向第二輪投資者承諾，未來三個財政年度的淨利潤將分別不得少於人243億元、308億元及337億元。



大行對第二輪增資看法正面，首予恒大「買入」評級的大摩指出，引入共700億元的戰略投資者將有利加快今年內償還餘下20%或約230億元的永續債，預計負債率可由去年的432%降至196%。大摩指管理層預期借殼回A股上市可於2017年底前完成。該行維持恒大「增持」投資評級，目標價12元。



另一間大行摩通報告認為，增加的戰投與公司管理層給予外間指引一致，按恒大地產連兩輪戰略投資者投資計算，總體估值達2680億元，較上輪高出約400億元。



恒指創近23月新高



摩通表示，新投資者包括部份關連機構及恒大供應商，並無真正的機構投資者，估值並不完整。分析是次戰略投資中，包括深圳國資委全資企業深業集團，似是重組已獲批准，相信完整的重組細節有機會於6月中公佈，因為深深房需於本月14日復牌。



大市方面，港股踏入6月份，開局迎來升市，昨日在於騰訊（700）及多隻重磅內銀股帶動下，恒指升穿25800點，一度高見25834點，最多升174點，創近23個月新高收市，收報25809點，升148點。多隻重磅藍籌股帶動恒指升勢，單計騰訊已貢獻恒指41點，收報271.2元，升1.3%；建行（939）和工行（1398）合共貢獻恒指50點，兩股分別升1.4%、1.7%。此外，吉利（175）獲中金調升目標價，升2.8%，報13.26元，為昨日表現最佳藍籌股。



南豐日前以破紀錄地價奪啟德商業地，本地地產股昨日向好，恒地（012）升2.2%，收報51.45元，新地（016）則升2.1%，收報117.7元。個別股份方面，今年1月以全配售形式上市的PF Group（8221）昨日插水式下跌近40%，收報1.49元。