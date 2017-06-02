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﻿人行千億逆回購 預言放水陸續來

2017-06-02 列印
　　踏入6月，內地跨季資金利率持續上升，加上內銀半度結及宏觀審慎評估體系（MPA）考核臨近，及去槓桿監管趨嚴等因素夾擊下，令市場資金抽緊。

　　人行昨日再度放水，進行1000億元（人民幣，下同）逆回購操作。而且央行已預告，6月將繼續放水，並搭配好跨季資金供給，以免「錢荒」重臨。

　　上海一銀行交易員稱，不少企業在5月31日最後一天清繳所得稅，但現金流要到6月1日才回復正常，所以昨天資金仍然緊張，不少銀行拆出資金較為謹慎。

　　中金公司指，3個月期的同業存單息率已由4月中的4.3厘，大幅上升至目前的4.8厘，顯示銀行同業資金成本大幅上升。本月將有1.6萬億銀行同業存單到期，由於到期數量較大，料利率仍會扯高。

　　人行昨天在公開市場逆回購操作1000億元，其中7天期700億元，14天期300億元，為連續兩天對沖到期量。

　　本周，公開市場有3300億元逆回購到期，其中昨天到期1000億元。人行表示，為維護銀行體系流動性基本穩定，結合金融機構流動性需求，5月對金融機構開展常備借貸便利操作（SLF）及中期借貸便利操作（MLF），合共4782.19億元。

　　人行於5月已開展了MLF（中期借貸便利）共4590億元。其中6個月665億元、1年期3925億元，利率分別為3.05厘、3.2厘。5月底中期借貸便利餘額為4.16萬億元。同時，人行5月開展SLF（常設借貸便利）共192.19億元，其中隔夜6.57億元、7天97.62億元、1個月88億元。5月底常備借貸便利餘額為118.22億元。
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