﻿第二批銀債下周認購 萬元入場保證收兩厘

政府昨日公佈推出第二批銀色債券，供65歲或以上本港長者認購，發行規模30億元，年期為3年，每手1萬元，每半年派息一次，息率與過去半年平均通脹率掛鈎，並設有最低2厘保證回報。金管局助理總裁李樹培表示，現行銀色債券試驗計劃為期兩年，未來會否擴大發行規模，要視乎今次申請反應、金額，及市場走勢再決定。



是批銀色債券在下周二上午9時開始接受認購，6月14日下午2時截止認購，6月23日正式發行，合資格長者，即1952年12月31日或以前出生，持有有效香港身份證，均都可通過20間配售銀行認購。



加推與否視乎反應



李樹培指出，持有首批銀色債券的長者仍可再次認購，估計反應理想，惟難以預計今年認購人數。雖然現時進入加息周期，但銀色債券是為了提供更多投資選擇及穩定回報，希望市場有更多的債券選擇，帶動債市發展。金管局貨幣及結算主管陳葉小明補充指出，根據配售銀行數據，提早贖回債券比例少於1%，相信主要是長者的資金需要。



銀色債券沿用通脹掛鈎債券（iBond）的循環配發機制，每名投資者會先獲派1手，餘下債券會按抽籤分配。與iBond不同的是，銀色債券不設二手市場。但政府設有機制協助債券投資者在債券到期日之前提早將債劵套現。李樹培回應，銀色債券主要目標是為長者提供長期穩健投資渠道，而非短期投機產品，希望長者可以長期持有。



中銀財資產品處主管張穎思表示，兩間牽頭行中銀和滙豐將豁免所有收費，包括0.15%的手續費。如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。中銀和滙豐也豁免提前贖回收費。