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﻿比亞迪次季盈利料加快

2017-06-02 列印
  比亞迪（1211）董事會秘書李黔出席訪談活動時表示，隨著新能源汽車銷量復甦，預計第二季度公司盈利較第一季度有顯著增長，但上半年整體業績較去年同期仍將有所下滑。

　　他指出，受新能源汽車補貼大幅減少影響，今年首季淨利潤按年下滑28.79%，太陽能業務表現亦較差。他預計今年公司新能源汽車銷量增速將與行業基本一致，市場份額繼續維持。另外，該公司根據未來市場需求和開拓進度，積極在各個國家和地區的為產能建設佈局，並考慮「一帶一路」沿線國家和地區的投資。
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