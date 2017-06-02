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﻿周生生下半年旺角關一店

2017-06-02 列印
  周生生（116）主席周永成昨出席股東大會表示，香港零售熾熱程度遠不如前，較早兩年更為艱難，而每個人對零售「寒冬」或「深秋」有不同看法。他表示周生生5月銷售有反覆情況，銷售按年錄得輕微負增長。

　　周永成表示會提供更多可佩戴首飾，提升服務水平及品牌形象，兩三年前內地客比重約為50%，但現時本港客比重反超過50%。集團預計下半年或再關多一至兩間本港店舖，記者向大中華區營運總經理劉克斌電話詢問，他表示下半年關店的一間店舖位於旺角區，而其他的有待與業主協商租金下調幅度，關店數目視乎未來續租情況。周永成表示，對於內地市場給予較高的優先發展次序，預計會於內地每年增開50間，視乎當地經濟情況。
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