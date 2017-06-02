﻿IFC外望——李家誠對美利道地王回報有信心

美麗華（071）主席兼行政總裁李家誠（圖）昨日指出，美麗華酒店的入住率接近90%，有單位數增長，訪港旅客人次增長，他對酒店業務回復增長的信心較大。身兼恒地（012）副主席的李家誠認為，目前樓市不論價錢或成本均難以回落，但未察覺有因素令樓價不穩定，目場也是自住客為主。



有經濟學者揚言樓市已出現泡沫，李家誠則指，未必一定有泡沫，考慮到金管局等機構有按揭限制，可保樓市安全。對於商業地中標價格連續兩周創下賣地新高，他指作價反映發展商對香港經濟有信心。公司奪得的美利道商業地罕有，日後難以購置，對項目回報率有信心。



李家誠又指對酒店回復增長較有信心，而恒地商場租戶都在觀察它們的客源；不過，零售業務走勢需時觀察，因涉及租戶承租、議租等決定。他認為，本地零售業有內需支持，只是比起幾年前的旺季有所回調。零售業務因部份大牌子仍需較長時間觀察而受影響，需要待零售數據持續有增長，才重拾信心。



瑞年主席無影 小股東無奈



瑞年國際（2010）早前收購一家錄得負資產及淨虧損的深圳藥品及保健品公司，受到匿名機構投資者來信本報質疑收購動機，原估計公司管理層於昨日的周年股東大年上有所回應，惟公司主席及行政總裁王福才並無出席股東會，其他管理層亦無會見傳媒，小股東們於會後表示，對公司股價連續下跌及管理層的決策感無奈。



小股東徐先生表示，對於瑞年決定購入虧損的深圳藥品公司不理解。



他又指，有小股東向董事會問及股價下跌問題，但管理層表示解釋不到為何，需看市場狀況。徐先生感到無奈，當初認為瑞年國際屬龍頭股，有少許知名度，且認為股價合理。徐先生於1元以下購入，目前持有約10手股，他無奈地繼續持有。



高瞻