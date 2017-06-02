﻿市場簡訊

—國泰君安（2611）昨公佈，已獲中證監批核發行70億元人民幣可轉換公司債券，期限6年，有關批覆自核准發行之日起6個月內有效。該公司稱，董事會將根據上述核准文件的要求及公司股東大會的授權，辦理是次A股可轉換公司債券發行的相關事宜。







—友邦保險（1299）正式公佈，6月1日起委任黃經輝為執行董事，即日接替杜嘉祺，出任首席執行官及總裁一職，任期約三年，包括於2017年表現年度的100萬美元基本薪金，及150萬元短期獎勵激勵目標，此外有權於2017年表現年度獲得300萬美元的長期獎勵激勵目標。







—精熙國際（2788）發盈喜，據截至4月止四個月未經審核管理帳目顯示，相較於2016年同期，集團綜合溢利錄得增長。集團預期截至2017年6月30日止六個月，綜合溢利將較2016年同期錄得增長。







—利福國際（1212）公佈，委任控股股東兼主席劉鑾鴻兒子劉今晨為執行董事，昨日起生效。劉今晨酬金包括年薪240萬元、每年20萬董事袍金及酌情花紅及其他福利。







—港交所（388）公佈，委任李國強及戴志堅為聯席集團營運總裁，並分別繼續擔任港交所市場主管及結算主管的職能。該委任已獲證監會核准，並已生效。



另外，冼博能（前港交所營運總裁兼集團風險總監）獲委任為港交所首席資訊技術總監，以及資訊技術及平台發展主管，負責管理由資訊技術及平台發展組成的新部門。冼博能仍擔任港交所集團風險總監一職，直至任命合適繼任人為止。



—中國三大比特幣平台獲央行通知，可開放提現功能，交易平台開始測試提現功能。知情人士稱，提現功能處於逐漸恢復狀態，比特幣中國和OkCoin允許客戶每天最多提取10個比特幣。OKCoin發言人稱，提款必須先通過驗證要求，且有每年100萬美元的額度限制。







—比優集團（8053）發盈喜，據截至3月31日止年度未經審核帳目，相比於2016年度，溢利料有大幅增長，主要由於集團民用炸藥生產及爆破服務產生的溢利大幅增加，及因可換股債券之推算利息大幅減少所致。







—佛山樓市調控再升級。由6月1日起，與廣州接壤的佛山東部限購區域，二手房也納入限購範圍。無論一手新樓還是二手樓，本地家庭限購兩套；外地家庭限購一套，且需要提供繳納一年個人所得稅或社保的證明。佛山市政府在官網發文指，此舉旨在緩解局部二手樓市場過熱。在6月1日零時前，未完成購房合同網簽、交易合同備案的二手房交易，如果買賣雙方已簽訂購房協議，且能提供交付房款的銀行入帳憑證，則按原政策執行。







—5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.6，不及上月的50.3，是11個月以來首次跌落臨界點以下，顯示製造業壓力進一步增加，經濟已在向下軌道上。







—中國創聯教育（2371）早前通過參與信美人壽相互保險社，計劃在今年底或明年初推出相互保險，搶佔保險市場。所謂相互保險，是指由一些對同一危險有某種保障要求的人共同提供的保險，達到分攤風險的效果。