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﻿昆侖能源擬售上游業務

2017-06-03 列印
  昆侖能源（135）主席黃維和表示，市場正處於低油價過渡期，公司計劃放棄投資上游業務，但出售業務前會先考慮公司和股東利益，以最好方案處理。

  黃維和指，公司不排除會一次過出售或部份出售，目前未有時間表，期望最快今年完成部份或全部交易，另爭取今年內完成資產的配置。

　　至於去年於液化天然氣（LNG）業務收入錄得跌幅，黃維和稱，全球天然氣貿易正在產生變化，海上LNG的產量增加，令公司陸上LNG產業，面對競爭及經營困難，希望將資產配置後，LNG業務能於今年轉虧為盈。

望LNG業務轉虧為盈

被問及昆侖能源會否收購母公司中石油集團旗下唐山LNG項目，他指出，希望收購有關項目，但未知道能否成功，一旦有消息會盡快公佈。
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