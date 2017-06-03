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﻿科通對沽空指控不作回應

2017-06-03 列印
  早前遭沽空機構烽火狙擊的科通芯城（400），其主席康敬偉於股東會後表示，強調對方批評不實、理據虛弱，集團無須為此聘請第三方機構為營運狀況作評估。他稱，集團作為上市公司，有很多重要事情處理，無須為沽空機構投放龐大資源作回應。

「有預謀製造恐慌」

  康敬偉形容，對方是有組織犯案，有預謀地製造恐慌性消息，針對一系列公司。

  為了維持公平市場原則，科通芯城已將今次事件的資料向香港及內地政府匯報，呼籲聯交所辦妥防範措施，以免不實消息及資訊廣泛流傳。至於被指商業模式已超越B2B，開發獨特的B2G模式（Business to Ghost）。他回應，商業模式描述見仁見智，互聯網有分傳統及創新，兩三年都有一次革命性改變，集團營收可以稅單佐證。
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