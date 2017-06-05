 Advertisement
  • 2017年6月5日 星期一
  • 30º
  • 83%
熱門： 天氣順豐小一派位T.O.P美食車

日報新聞 > 財經

﻿市場觀望英國大選 港股料破26000炒波幅

2017-06-05 列印
        六絕月港股反其道而行，上周已經上試26,000點，市場人士相信，在人民幣回升的利好因素之下，吸引資金流入亞洲區，也促使股市回升，證券商預期港股可破兩萬六千點關，續創23個月收市新高。恒指上周持續升勢並創新高，市場關注本周能否維持走勢。分析師預計，市場將關注周內舉行的英國大選，加上下周恒指季度性調整將生效等因素，預計大市本周將以波幅走勢為主，趁機會突破。

        
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd