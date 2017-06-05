﻿港人內地物業再融資 南商承做量大躍進 最快十月葵盛開分行

港人喜愛內地置業，且不少已供款完畢，但就難以將手上的內地物業融資套現，南洋商業銀行近幾年特別針對這個市場推出內房通服務，港人可將已供斷的內地物業再融資，貸款息率介乎3、4厘，該行今年首5個月的承做量已達去年全年的數額。



南商響應金管局鼓吹的普及金融，計劃最快十月在銀行服務不足的葵盛開設分行。金管局早前透露共有8間銀行計劃未來1年將在偏遠地區及公共屋邨新增10間分行，原來南商是其中之一。



南商副董事長兼行政總裁方紅光表示，該行將最快在10月、最遲年底會在葵盛設立1間分行，以照顧該區居民的銀行服務需要。他坦言若從商業角度考慮，真的很難有理由在該區設分行，因為預計「十年都沒錢賺，到第十年仍會少虧」，但母公司中國信達集團（1359）為關顧香港社區的需要，體現社會責任，即使不化算，都支持南商在該區新設分行。



現時南商全港的分行數目42間，方紅光指出，由於該行分行均處優質地段，已能發揮分行網絡的優勢，再配合互聯網金融服務，故暫時2年內都無意擴張分行數目。南商約於4年前開始推出內房通服務，副總裁梅月嫦表示，現時服務覆蓋內地四大主要城市—深圳、廣州、上海、北京的物業，期望日後服務可覆蓋全國城市。



梅月嫦說，隨著愈來愈多香港客戶知道內房通這項內地物業再融資服務，該行承做有關貸款數量明顯增加，今年首5個月所承做的貸款額已為去年全年的數額。為利便客戶，內房通特設服務專隊。梅月嫦強調，香港客戶將供斷的內地物業再融資，也須經過嚴格的審批，貸款額最多為樓價的五成，同時客戶需有入息證明，並符供款與入息要求等。