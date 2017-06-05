﻿中國經濟持續開放 渣打捉緊五大機遇

渣打（2888）瞄準中國持續開放下的人民幣國際化、一帶一路、資本帳開放等五大發展趨勢所帶的機遇。大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，去年渣打來自這五大範疇的總收入達10億美元（78億港元），料未來收入增長相當迅速；渣打目前參與一帶一路項目超過100個。他驚訝近10年中國開放帶來大好機遇，但慨歎香港未能全完把握得好，期盼香港能齊心把握機遇，吸引更多公司來港開設財資中心及總部。



洪丕正極為看好中國市場開放五大趨勢所帶來的機遇，包括人民國際化、一帶一路、中國資本項目及資本市場的開放、離岸區域財資中心，以及離岸內地財富，渣打去年來自這五方面相關收入約10億美元。他深信中國在這五方面將會持續開放，未來渣打有關收入增長相對其他業務亦會更快。



參與逾百「帶路」項目



渣打過去18個月已完成了大型重組，包括人手重組，現希望在更佳的平台下，憑著上述發展的機遇，強化業務增長，並由收入帶動盈利增長。



去年中國市場的收入和盈利表現遠不及香港，但他指，隨著很多內地企業走出去，其實香港不少業務都是源自中國，涉及生意量屬第二大，且這類生意利潤更可觀，今後將加大此類業務比重，更多利用香港平台。



對於國家一帶一路的倡議，他認為渣打甚具優勢，因渣打涉足其中45個市場正是一帶一路所覆蓋的國家，故有「地膽」的駁腳優勢，現時該行參與的一帶一路項目多達100個以上，包括電訊、電廠、公路等。他指，除融資外，項目本身亦衍生很多其他機會。



市場目前因地緣政治風險加劇，如北韓近期的動態；貿易保護主義或導致貿易戰，不利全球經濟增長，以及全球經過多年的量寬，大量游資主導市場，不論流動方向或規模縮小，均帶來風險，稍微變化都對債、股、匯有影響。