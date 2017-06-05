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﻿中保監：業界創新勿忘根本

2017-06-05 列印
　　中國保監會國際部主任姜波昨天表示，保險監管需要對新事物有一定的容忍度和靈活性，一些創新的做法可在在「監管沙箱」嘗試，保監會也在研究，就是在一定範圍內允許先試一試，但不能偏離根本，保險業的創新不是創造貨幣。姜波昨天在「2017清華五道口金融論壇」上表示，保險業創新的目的不是創造貨幣，而是提供更低成本、更便捷、更好的保險服務。因此，要在加強監管與保護市場創新活力之間尋求平衡。

　　另外，人行貨幣政策司司長李波稱，內地的金融服務供給仍然不足，尤其是在三、四線城市，需要擴大准入，例如在民營資本進入市場。
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