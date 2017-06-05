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﻿仁天科技借併購壯大

2017-06-05 列印
　　仁天科技（885）行政總裁楊曉櫻表示，不排除未來有更多收購，而且不會設下資金限制，並可能會以小吞大。仁天旗下子公司業務若果發展成熟，並遇到合適時機，不排除分拆獨立上市。

　　以物聯網為主要發展方向的仁天科技，近年收購合併動作不斷。楊曉櫻接受訪問時表示，對進一步收購持開放態度，收購方向將包括數據共享、分析及發掘，製造業商業自動化等，近期已有相關的兩個小型收購，但並非主控，而是以參股方式收購，投入不到1億元。

　　楊曉櫻指出，未來收購所需資金將透過發債及批股等方式進行，今年會加強整合新收購業務，提升銷售，採購及研發方面的協同效應。
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