﻿煤電巨頭母企重組 神華國電A股停牌

中國神華（1088）大股東神華集團正籌劃涉及公司的重大事項，A股由今天起停牌。外電引述消息人士指出，神華集團將與A股上市的國電電力發展股份母公司國電電力集團重組。由於神華總資產高達10140萬億元人民幣，而國電電力則有8030億元人幣資產，組成的新集團將有18170億元人幣資產，且控制5間上市公司，包括上述2家及國電科環（1296），及龍源電力（916）。



中國神華上周五市值為4861億港元，而國電電力發展A股市值則只有707.4億元人民幣，國電科環市值30億港元，龍源電力市值為471億港元。國電科環及龍源電力昨日均表明，母公司擬籌劃涉及本公司的重大事項，事項存在重大不確定性，尚需獲得有關主管部門批准。



資產合共18170億



內地早前有報道，中國考慮將火電企業和核電企業，通過合併由8家重組為3家。其中一個重組方案是將神華、中廣核和大唐合併為一間公司；將華電、國電和中核合併為一間公司；將華能和國電投合併為一間公司。



換言之，今次的重組方法，與市場說法有所不同，分析指可能考慮到神華亦有發電業務，而且採煤量大，是內地最大的煤炭企業，可以與國電有增加效益而減少裁員的需要。



國電集團是內地五大國有發電集團之一，國電集團權益裝機總容量達7020萬千瓦，居中國電力企業第三位，其中風力發電裝機居第一位。



有熟悉中國企業的分析員認為，今年國企改革有望進行較大規模的併購重組，首當其衝的是電力行業的大型重組，因為電力行業相較其他行業，央企數目偏多，合併重組可有效減少重複建設和無效投資，減少同業競爭。如果神華和國電合併，對雙方皆有裨益。一方面，神華可以在短期火電仍是主流的情況下提供穩定煤炭供應，而國電可以彌補神華碳排放量較大的問題；另一方面，包括風電在內的新能源屬長遠發展方向，短期利潤未必理想，神華可提供一定的資金支持。



中國電力行業最近一次大型重組，是作為五大發電集團之一的中電投集團，與國家核電技術公司合併重組，成立了橫跨火電，水電，核電，新能源等多個領域的國家電力投資集團公司。