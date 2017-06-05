﻿市場簡訊

—達利國際（608）收到浙江省高級人民法院就上訴程序的裁定，內容是由於判決認定事實不清，故撤銷浙江省紹興市中級人民法院判決，以及海關程序發回浙江省紹興市中級人民法院重審，而此為終審裁定。







—眾安房產（672）以每股配售股份0.556元的價格，較上同五收市價每股0.68元折讓約18.2%向不少於6名獨立承配人配售最多4.69億股配售股份。配售款項淨額約2.57億元擬用作投資物業開發，及集團的一般營運資金。







—雷士照明（2222）公佈，配售合共3.68億股，佔已發行股本約11%，每股0.8元，較上周五收市價折讓8%，料淨集資額約2.94億元，擬用於一般公司用途、業務拓展及營運資金需求。







—羅馬集團（8072）發盈警，預期截至2017年3月31日止年度歸屬於公司所有者之盈利，和上年相比可能錄得下降。主要是由於提供融資服務產生的利息收入減少，以及若干貸款及應收利息減值獲確認。羅馬集團主席及行政總裁陸紀仁此前因涉嫌個人參與集團其中一名客戶交易，於4月19日被廉政公署拘捕調查，並辭去公司一切職務。







—中國燃氣（384）發盈喜，預期截至今年3月31日止年度利潤上升超過70%。升幅乃主要歸因於集團的營運表現，尤其是下半年主營業務的可觀增長，以及年度內匯兌虧損等一次性項目的減少。







—昆侖國際金融（8077）公佈，旗下珠海橫琴昆侖新金融交易中心獲得天津貴金屬交易所通知，天津將調整貴金屬現貨可回購交易業務，以降低風險，現有交易盤的平倉則不受影響。







—針對近周以來英國中產及專業人士憂慮大選後可能面對加稅，英國國防大臣房應麟周六保證，保守黨若贏得本周四的大選，新政府將不會調升高收入人士的稅率，這意味不論何種收入的民眾，一律不必擔心加稅。不過，文翠珊隨後拒絕作出任何不加稅承諾，只表示保守黨支持低稅率。







—《星期日泰晤士報》指，滙控（005）分拆出來的英國零售銀行，總部設在伯明翰，並準備將倫敦超過1000個職位搬入這個總部，但距離正式開業僅半年，仍有40%空缺未填滿。據聞滙控除了為自願轉職當地的高層員工，提供搵屋和為其子女搵學校的協助外，更發多達2500英鎊（約2.52萬港元）的特別獎金，給勸服同事轉職當地高層職位的員工。







—《華爾街日報》引述消息人士報道，比特幣（Bitcoin）交易平台Coinbase正以逾10億美元的公司估值，與一眾投資者商談新一輪融資，目前仍不清楚有關投資者的身份，但該公司打算集資約1億美元（約7.8億港元），為Coinbase成立以來最大的單次集資額。報道說，Coinbase在今年1月向投資者集資7500萬美元，迄今的集資額累計達1.165億美元。







—《星期日泰晤士報》指，在英國脫歐公投之後，當地科網公司發掘愈來愈難以招聘人才到倫敦工作，有業界老闆稱英國科技業界中來自歐盟圈的求職者減少20%，有部份現職員工更選擇離開，返回祖國就職。導致當地不少科網公司要拓展海外業務，從德國和荷蘭等地吸引人才。







—「大溫哥華房地產協會」（Real Estate Board of Greater Vancouver）數字，5月份的基準住宅價格達到96.75萬加元（約560萬港元），按年升8.8%，再刷新高位紀錄。



當地獨立屋價格亦達到183.1萬加元，亦是有紀錄以來最高，或顯示去年溫哥華政府向外國買家徵收稅款的措施，效果正在減弱，當地樓價升勢捲土重來。







—財匯局去年接獲及處理的可跟進投訴數目創歷年新高，過去5年的平均投訴數目為每年25宗，但2016年度接獲的投訴數目則上升3.7倍至118宗。財匯局近期已重新評估人力需求，正招聘額外三名專業人員以應付日益增加的工作量及進行財務報表審閱工作。