﻿未受油組內亂影響 美股穩守二萬一關

美股周一早段在新高水位好淡爭持，杜指初段曾跌37點後，收復失地，穩守21000點關口；納指一度再創新高見6310點，升0.08%。新出爐的經濟數據差強人意，金融股和科技股靠穩，但油價偏軟，拖累能源股走勢。



杜瓊斯工業平均指數其後曾見21203.46點，較上周五跌2.83點；納斯達克指數見6300.57點，跌5.23點。滙控美國預託證價格曾見68.62港元，較香港收市價升0.37港元；中移動美國預託證價格曾見85.24港元，較香港收市價跌0.04港元。



今晨四時，杜指收報21184點，跌22點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.46元，較香港收市價升0.21元；中移（941）美國預託證券見85.42元，較香港收市價升0.22元。



歐洲三大主要股市昨日尾段個別發展，倫敦和巴黎股市跌0.29和0.63，法蘭克福股市則升1.25%。



繼亞馬遜股價上周突破1000美元大關之後，搜尋引擎一哥Google的母公司Alphabet，周一早段股價亦首次升穿1000美元關口，曾升見1007美元，升1.13%。世界銀行的環球前瞻報告維持今年和明年的經濟增長預測分別在2.7%和2.9%。



美國其後出爐的第一季非農業生產力終值無升跌，稍升預期的跌0.1%和初值的跌0.6%。Markit公佈的五月份美國服務業採購經理指數終值按月升0.4，至53.6點。



石油輸出國組織（OPEC）最大產油成員沙特阿拉伯，周一聯同另外三個中東盟友，與卡塔爾斷交，指其支持極端主義和恐怖活動，一度引發供應憂慮，國際油價先升後軟，紐約七月期油價早段曾升逾百分之一點五，但到美市早段回軟百分之一點五九，見每桶四十六點九美元。



恒指26000關前飲恨



現貨金價繼續受惠上周令人失望的美國新增職位數目，加上周末英國的恐襲事件，支持金價昨日升見每盎司的1283.54點元的六周高位，較上周五升4.31美元或0.34%。



大摩唱好港股，恒指基本預測由26000點上調至28000點，最牛更看34000點，但摩笛卻未能吹升港股，恒指早市試衝26000關，一度高見25998點，無功而回後反覆向下，倒跌至25800見支持回穩，惟未能扭轉偏軟市況，恒指全日跌61點，即月期指更低水197點。神華（1088）母公司擬與國電集團合併，股價升2.72%，為表現最佳藍籌股。



港股周一先升後跌，恒指高開52點，報25976點，惟受制於26000阻力，未能作進一步突破，早市中段已出現倒跌，失守25900，其後媒體相繼引述大摩將恒指未來12個月目標由26000點調升至28000點，亦未能令港股扭轉跌勢，收報25862點，跌61點或0.24%；國企指數收報10597點，下滑69點或0.65%，成交金額747.44億元。