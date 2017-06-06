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﻿李家誠不擔心港樓市有泡沫

2017-06-06 列印
　　樓市近半年急升，不少新盤都出現排隊買樓人龍，令人覺得有樓市泡沫。恒基地產（012）副主席李家誠表示，許多人都說香港樓市有泡沫，但他覺得不需要擔心，因為美國加息步伐並非比預期快，而始終樓市都是用家為主，滿足自住需求，市場以用家為主較好。即使樓市要調整，他相信樓價回落幅度都不會大。

　　李家誠分析，2003年沙士之後，香港每年1手及2手樓供應量都介乎8至10萬伙，但現時只是幾萬伙，又有住屋需求，與以往不同。他又指，恒地上月以高價232億元購入中環美利道商業地，主要看中土地價值高，地點靚。公司的負債很低，負債率只有13%，購入該幅地不會帶來融資壓力。公司未來如果再有機會，會投多些商業地。
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