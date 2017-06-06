﻿文華東方擬賣怡東酒店 估值料高達300億 指港商用物業估值高企

怡和洋行系內的文華東方昨公佈，由於本港商用物業估值高企，有意放售開設至今四十二年的銅鑼灣怡東酒店，迅即成為城中熱話。市場估項目市值高達二百五十至三百億元。地產業內人士更指，項目已接獲多組財團洽購，當中包括中資企業。



測量師指出，買家出價將視乎物業重建後的用途，以及建築圖則「開則」等細節而定，如果日後作為商場及零售物業用途，估值將較高。城規會早年為銅鑼灣區建築物設高度限制，希慎及怡東酒店業主去年分別提出司法覆核均獲勝訴。換言之，物業日後的設計可以更有彈性。怡東酒店兩年前獲屋宇署批准重建為樓高26層，另加4層地庫的商廈，總樓面面積約68萬方呎。



萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，怡東酒店是區內擁有海景且面積較大的商業地點，鄰近的商廈每方呎至少售3萬元，因此項目若然發展為部份寫字樓，及商場混合項目，估值將會更高。若保守以每方呎35000元計，估值達到238億元。不過，他指估值尚要視乎開則，以及是否需要承擔拆卸成本而定。開則較佳，也可以享有較高估值。



理想城市企業估值部主管張聖典表示，項目享有全海景，加上商場部份的價值會很值錢，估計每方呎樓面地價介乎四至五萬元，估值介乎273至340億元。若以300億元計，即每方呎樓面地價4.5萬元。



文華東方願意放售怡東酒店，除了商廈市況興旺之外，另一原因是本港四星酒店市道不佳，文華東方行政總裁詹偉理（James Riley）表示，怡東去年受到訪港遊客減少，酒店房供過於求，以及怡東酒店房間翻新的影響，平均每間酒店入住收入下跌了4%，而且飲食收入都跌了5%。他預期今年酒店市場仍然很有挑戰，但未見到情況會有惡化。怡東酒店有865間客房及21間套房，大部份房間均可享維多利亞港海景，設施包括健身中心、網球場、商務中心、會議廳、水療中心、按摩室、桑拿浴室和商店。怡東也是文華酒店集團於本港三家酒店中，唯一沒有以酒店品牌命名的酒店。



文華東方集團近年也增多在海外的酒店發展，焦點轉到中東杜拜開設第二家豪華酒店和住宅項目，以及在倫敦的新酒店。不過，倫敦近月來多次受到恐怖襲擊，位於海德公園文華酒店入住率及平均客房收入都下跌。