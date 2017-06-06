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﻿廣州農商行港上市　海航等三基投力撐

2017-06-06 列印
        新股市場再迎來內銀股，昨日有市場消息稱，廣州農村商業銀行（01551）將以每股4.99元至5.27元招股，發售約15.8億股，集資78.84億至83.27億元。該行並已鎖定3名基石投資者，認購總額約32億元，當中包括海航集團。不過，有分析師則認為，該行業務表現未見十分「標青」，對市場吸引力或有限。

        據路透社旗下IFR引述銷售文件披露， 廣州農村商業銀行已鎖定的基石投資者，包括海航及百年人壽，認購金額分別為1.9億美元（約14.8億元），International Merchants Holdings則認購4000萬美元。這批股份均設有6個月禁售期。該行聯席保薦人包括中金香港證劵、招商證劵、建銀國際，農銀國際。

　　今次為繼重慶農村商業銀行（3618）於2010年赴港上市後，再有農村商業銀行將會來港招股。財經評論員熊麗萍表示，該行屬於地區性銀行，但業務表現非十分優秀，而目前在港上市的內銀股選擇有很多，普遍市帳率都低於一倍，價格吸引，除非該股業務收益有長線穩定增長，資產素質較高，壞帳率偏低，否則對投資者吸引力將打折。

　　廣州農村銀行是廣東省規模最大的農商行，截至去年底，該行總資產6610億元人民幣。2016年淨利潤51.06億元人民幣，按年增長2.1%。去年底不良貸款率為1.81%，低於全國農村商業銀行2.49%的平均值。

　　財經評論員黃志揚表示，該行淨利潤率增長表現與其他二線銀行相若，但淨利息收益率按年有所縮減，業務表現未見特別吸引。但目前內銀股估值不算太貴，若果大市表現繼續良好，內銀股市帳率有望帶動至近兩倍，加上中長期有高派息比率，較其他板塊仍屬吸引。
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