﻿中銀料「帶路」貸款額雙位數增長

內地發生一宗令人髮指的虐老事件！內地網站近日廣泛流傳一段短片，浙江杭州一名男子在家門外推倒年紀老邁的母親後，更將她在地上拖行十多米，令網民「看着好心疼」。當地民警證實真有其事，指患有老人癡呆的老婦事發當日爬出圍欄險些墮下，該男子一氣之下推倒母親並將她拖行，已訓示男子不可再虐老。 內地近日流傳一則以「浙江杭州一男子拖行老母親」為題的短片。一名男子在家門外將母親推倒在地上後，男子起初逕自走開，任由母親繼續躺在地上，但後來男子又折返拉着她的手，在地上拖行十多米後返回屋內。 短片引起網上熱議，有網民說「看着好心疼」，直斥男子不孝，問他「小時候媽媽是怎麼照顧你的？」有網民認為...

2017-06-06