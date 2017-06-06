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﻿中銀料「帶路」貸款額雙位數增長

2017-06-06 列印
　　中銀香港去年購入母行中國銀行東南亞多項業務。中銀香港副董事長兼總裁岳毅昨天表示，該收購有助中銀香港發展一帶一路，中行已融資逾600億美元，相信今年用於一帶一路的貸款規模會有兩位數增長，同時配合東盟地區基建發展。岳毅又指，市場對人民幣的信心開始恢復，外匯儲備及人民幣匯價近期漸趨穩定，市場上的惡意做空亦逐步淡出。岳毅提到，去年中銀香港為東盟地區融資有500億元。該行在東南亞參與的項目包括中泰鐵路、馬來西亞的金融基建等。

　　該行會否提供更優惠的存款利率，岳毅表示，利率的調整要視乎資金成本和需求，同時是按市場走。本港人民幣資金池縮小，是利率波動的正常現象。
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