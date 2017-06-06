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﻿恒大月內贖回所有永續債

2017-06-06 列印
　　恒大（3333）昨日公告，5月合約銷售金額381.9億元（人民幣，下同），按年增長75.91%；合約銷售面積371.9萬平方米，合約銷售均價每平方米約1.03萬元。上周剛為旗下恒大地產剛引入第二批戰略投資395億元的恒大亦宣布，再贖回永續債人民幣243.8（億元，已提前完成2017年全年贖回70%永續債的目標。恒大表示，計畫本月30日前贖回剩餘的永續債288億元。恒大昨日獲瑞信上調目標價，股價再創新高，全日升11.35%，收報15.9元，全日成交額25.69億元。

  其他內房亦公布5月銷售數據，碧桂園（2007）上月合同銷售額約400.6億元，按年增31%。
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