﻿IFC外望——長和慶回歸益港人 內地五星酒店半價

香港回歸20周年之際，長和系主席李嘉誠就送大禮畀港人。旗下長實地產（1113）內地5間酒店為慶祝回歸，特別為持有回鄉證嘅香港市民提供住宿半價優惠！咪以為係啲豆泥酒店，係五星級酒店呀，周末去北京住Grand Hyatt，住1晚七舊水有找，正到冇朋友呀！仲要總統套房都可以半價優惠。



呢5間酒店包括北京東方君悅大酒店、北京喜來登長城飯店、重慶海逸酒店、成都天府麗都喜來登飯店及瀋陽麗都索菲特酒店。半價優惠期由今年7月1日起至12月31日。長實今次仲好細心，仲教埋你一雞兩味用盡旅費。比如你去北京住佢嘅酒店，慳咗嘅一半酒店錢就可以用嚟去瀋陽玩，入住同樣有半價優惠嘅瀋陽酒店，享受雙重優惠！而成都同重慶嘅酒店都係咁玩法，搭高鐵又好快去到，真係個好充實嘅旅程！



長實仲話，回鄉證係中央政府給予香港市民嘅身份象徵，香港市民可享有出入中國內地的方便。今次嘅特別優惠除咗係方便香港市民去內地公幹同旅遊，促進中港交流之外，目的其實係想標榜回鄉證嘅身份象徵意義喎。李超人袋錢落你袋，唔會唔受呱？



畢馬威員工遲到要罰錢？



香港人工時長眾所周知，OT對普遍打工仔已經喺家常便飯，通常有良心嘅公司都會畀OT員工第二日遲返。不過，喺充滿血淚嘅會計業，遲返似乎喺任何情況都係十惡不赦。四大會計師行（Big4）之一嘅畢馬威（KPMG），就傳出旗下金融服務審計部某組實施新辣招，唔理你前一晚幾點收工，第二朝必須喺8時45分或之前準時返工。



員工要打電話或者電郵畀秘書「打卡」報到，證明自己已經返到公司或者去到客人嘅Office，遲到者一律罰100大元。公司仲有系統密切監視員工幾點正式上線工作，想打卡「扮工」都冇門路。至於罰款落咗邊個袋？聽講捐咗喎。捐去邊？捐咗幾多？冇人知。



畢馬威發言人話，上述唔係畢馬威嘅人力資源政策，公司正調查有關事件，如發現有任何不當情況，會立即跟進處理。根據《僱傭條例》，如果僱員缺勤，僱主可依照僱員實際缺勤時間按比例扣減工資。不過，胡亂扣薪屬違法行為，一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁1年。



高瞻