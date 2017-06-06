﻿市場簡訊

—義合控股（1662）昨發盈警，預期截至今年3月底止年度，盈利將按年大跌，主要因為收益減少，及承接的項目整體毛利率下跌。該公司對上一個年度盈利為9429.4萬元。該公司又指出，一如去年9月底止中期業績所披露，該公司業績受市場狀況欠佳及建築行業價格競爭所影響。低迷的市場環境延長至2017財政年度下半年。







—中國海景（1106）公布，配售1000萬元債券，年息6%，到期日為債券發行第7年，是次發債淨額籌約990萬元，將用於一般營運資金及一般公司用途。







—恒安國際（1044）公布，旗下恒安馬來西亞以9120萬令吉，即約1.45億元人民幣，收購皇城合共8000萬股股份，相當於皇城股本權益約50.45%。皇城主要從事投資控股以及生產及加工纖維製品。







—中國天化工（362）公布，以總代價約7191萬港元，收購在中國黑龍江省牡丹江市，從事公共設施建設的牡丹江金陽市政工程公司全部股權。該公司截至去年底至賺686萬元，總資產為1.01億元。







—森信紙業（731）昨日發盈喜，預期截至今年3月底止年度，股東應佔溢利將較2016年度增長不低於70%，主要是紙品業務的收益，於2017財政年度下半年的可觀增長，以及零售業務的虧損減少所致。該公司上一個年度賺4667.5萬元。







—洛陽鉬業（3993）昨日公布，收到控股股東鴻商控股書面通知，提出建議發行本金總額不超過80億元人民幣的公司債券，以償還債項及補充資金。該公司將於股東會向股東提呈有關議案，惟發行公司債仍須獲得相關中國監管機關批准後方可作實。







—萬科海外（1036）昨日公告，更改早前供股集資7.09億元用途，轉為發展商按揭貸款，為柏傲灣項目的合資格買家提供發展商一按及二按，預計最多投入資金不多於3.5億元，餘下資金將會用於收購土或物業項目。







—中國利郎（1234）公布，「Lilanz」今年冬季訂貨會定單總金額按年錄得低雙位數的升幅，冬季各產品類平均單價與去年相若。而今年首5月同店銷售按年錄得中單位數的增長，今年冬季訂貨會定單總金額則按年錄得低雙位數升幅，冬季各產品類平均單價與去年相若。利郎股價昨日升3.85%，收市報5.12元。







—迪生創建（113）昨公布截至今年3月底止全年業績，期內純利8016萬元，上個財政年度虧損2.83億。該公司主席潘迪生對高檔零售市道仍然悲觀，因行業面對的是本港租金成本較其他國家為高等結構性問題。







—被證監勒令停牌的輝山乳業（6863）昨日公告，截至今年3月底止，該公司負債達267億元（人民幣，下同）。輝山公布的未經審核的財務資料顯示，該公司來自銀行及非銀行的貸款，分別達187億及42億元，連同其他負債38億元，合共負債267億元。至於輝山乳業總資產合共262億元，主要是物業、廠房及生物資產，現金只有4.6億元，輝山指出，根據帳目顯示，現金應有29億元，但銀行只能確認4.6億元，即有24億元現金懷疑失蹤，當中的差異須進一步澄清。



