﻿匿名者硬撼蝙蝠俠 瑞聲今復牌 掀「空軍」內戰

早前遭沽空機構葛咸城（暗喻蝙蝠俠）狙擊的瑞聲科技（2018），昨天竟然獲另一沽空機構匿名者拔刀相助，出現沽空機構攻擊沽空機構的罕見場面。匿名者發表的報告，不但替瑞聲解圍，並指責葛咸城做法不專業，影響同業聲譽。瑞聲科技昨日亦公開反擊葛咸城報告錯漏百出，集團將會在今天復牌。究竟是蝙蝠俠有江湖地位，抑或匿名者有說服力，今天便會在股價上見真章。



瑞聲行政總裁潘政民昨天表示，對於匿名者發表報告支持瑞聲感到詫異。瑞聲董事總經理莫祖權強調，公司管理層無接觸過匿名者，他與潘政民亦是昨天才看到匿名者的研究報告，事先並不知情。潘政民並說，公司早前已於股東大會取得授權，可以回購最多10%股份，至於管理層會否以個人名義增持，他則回應「應該做的都會去做」。



匿名者「助拳」 瑞聲感詫異



葛咸城上月首次狙擊港股，以新晉藍籌瑞聲為目標，可謂先聲奪人。葛咸城向瑞聲挑戰，主要圍繞着23間被指與瑞聲有關連的公司。葛咸城認為瑞聲隱瞞與這些公司的關係，有部份關連公司更隱藏了瑞聲的開支，為瑞聲粉飾帳目。不過，匿名者卻反駁，直指葛咸城根本不了解香港的監管條例。按照香港上市規則，在這23間公司當中，僅2間屬於需要披露的關連公司，而且瑞聲的年報，亦已列出這兩間公司的英文名稱。



葛咸城認為瑞聲利用關聯公司隱藏了15億元人民幣開支，變相推高盈利。匿名者卻認為，這些所謂關聯公司，本身均有盈利。如果把這些公司當作瑞聲的子公司入帳，瑞聲的盈利只會有多無少，因此毋須隱瞞。



匿名者亦指出，市場上早已流傳對瑞聲的不利傳聞，因此匿名者早就有派員調查，最後發現瑞聲並無問題。



對於葛咸城指瑞聲剝削員工，或會遭主要客戶蘋果公司制裁，匿名者亦說並無此事。瑞聲停牌前報81.43元，兩間沽空機構對其目標價，同樣南轅北轍。葛咸城早前認為瑞聲只值44元，而匿名者卻給出111元的目標價，並建議「強烈買入」。



匿名者又指，若葛咸城的報告內容真確，根本無需要分階段公佈，例如渾水的報告從不斬件公佈，也有理想效果。匿名者指沽空機構的行事方式本來已有爭議性，葛咸城這次未做足功課便出招，只會影響行業聲譽。



渾水預告狙擊 嚇窒股仔



至於另一間沽空機構渾水亦「不甘寂寞」，突然「出口術」表示會在今天公佈一份狙擊港股的報告，但並沒有透露目標公司身份。渾水創辦人Carson Block昨天接受外電訪問時，表示會在今天2時後公佈沽空報告。他又說，不少香港上市公司都有帳目欺詐，以至股價遭操控等情況。多隻被視為熱門目標的股份出現「人踩人」走貨，當中通達集團（698）最多曾跌16%，收市報2.02元，仍跌超過一成。敏華控股（1999）以及中國水務（855）均跌約9%。