﻿銀債首日反應佳 中銀客平均認購10萬

政府第二批專為65歲或以上長者而設的銀色債券昨起開售。配售行之一的中銀香港（2388）個人金融及財富管理部助理總經理張穎思表示，該行銀債首日認購反應理想，每人平均認購額為10萬元，與去年相若。首日經電子銷售渠道，即網上及電話的認購銀債的客戶佔16%，經分行認購的客戶佔84%。她又建議，長者可認購5手，較進取的則可認購5手或以上。



張穎思認為，通脹升溫未如預期高，銀債所提供的兩厘保證回報具吸引力。另外，6月加息機會大，惟她相信因銀行的資金充裕，加息對認購反應影響輕微。被問到年金與銀債的比較，她認為，年金屬保險產品，而銀債提供定息或浮息回報，暫時年金的資訊未太詳盡，市民應按其資產配置選擇。



銀行多提供「五免」



多家本地銀行推出的銀債優惠，大多提供「五免」，即豁免認購、託管、代收利息、提早及到期贖回費，意味長者認購銀債並持有到期，銀行基本上不會收取任何費用。但值得注意的是，部份銀行未有豁免債券轉入或轉出費用，因此「老友記」如希望將債券轉倉，便需要留意手續費。



有意認購銀債的招先生表示，去年第一批銀債推出亦有認購十多手。他認為，銀色債券風險低，具吸引力，因此今次都會認購15手以下，旨在保本。暫未確定會否贖回債券。



永隆銀行助理總經理兼零售銀行部主管鍾少權表示，該行首日的銀債認購反應踴躍，與去年第一批的反應相若，而整體銷情有機會比去年好。有部份「銀髮一族」對投資相當有認識而且進取，銀債兩厘的回報對他們來說吸引力不高。因此傾向投資審慎的長者會選擇銀債。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，銀債在市面上沒有替代品，即使是鈙造人民幣定存，因定期較短，仍有息口浮動的風險。而銀債是長期定息的產品，相對更穩陣。他又相信，今次認購的長者與上一批人相同，因此預料認購反應與去年差不多，每人分配到4至5手。



銀債每手面值10000元，三年期，息率與通脹掛鈎，並設有最低兩厘的息率回報保證，每6個月派息一次，不設二手市場。銀債發行規模30億元，截止認購日為下周三，而持有香港身份證的長者，均可通過20家配售銀行申請認購。



內地經港入口黃金大增



另外，外電引述本港金銀業貿易場預測，作為全球最大黃金消費市場的中國，今年通過本港輸入黃金總量可能激增50%，主要是對沖人民幣回軟、樓市放緩和股市波動等風險的需求增加。



金銀業貿易場理事長張德熙周一在新加坡出席貴金屬會議時表示，內地今年從本港進口的黃金總量估計約1000噸。據本港統計局的數據，2016年內地從本港淨購入647噸黃金；若張德熙估計準確，將是2013年以來的最大的淨輸入量。除本港以外，內地還會從瑞士進口黃金，據分析今年頭4個月已輸入超過100噸。