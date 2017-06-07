﻿海航港融資22億 支付啟德地作價

內地樓市銷售速度減慢、發展商拿地難、融資難，愈來愈多內房企業來港投地及融資。海航旗下香港國際建設（687）昨公告，旗下間接全資附屬公司萬瑋發展，與一間銀行簽訂總額22.2億元的貸款融資協議，該資金將用於支付收購啟德地皮的部份地價。



該貸款協議為期12個月，萬瑋將用該筆資金，支付部份買地開支。香港地政總署今年3月15日公佈，啟德一塊住宅地以74.4億元批予萬瑋，萬瑋母公司為Twinpeak Assets Limited，批租期為50年，該公司為出價最高的投標企業。香港國際建設此前公告，其於今年1月斥資55.3億元買地，獲貸款26億元，相當於地價的47%。



值得留意的是，萬瑋獲得的銀行貸款，不足於地價30%，相信與金管局收緊措施有關。金管局上月推出的新措施，包括規定銀行向發展商提供的地皮融資設定上限，最高為地價成本40%。



海航在香港已購入啟德四幅地皮，涉及地價逾270億元。而過去一年，已有10宗內房或內房夥伴本港開發商來港拿地個案，涉及地價逾600億元，佔本港賣地收入約50%。來港高價搶地的內房包括龍光地產（3380）、合景泰富（1813）、龍湖地產（960）等。



廣州按息加兩成



另外，內地部份熱點城市，銀行紛紛收緊房地產貸款。首套房貸由按基準利率打95折，調整為按基準利率執行，甚至上調10%至15%，即按揭利率為基準利率的1.1倍或1.15倍。在廣州、中信行（998）直接將按揭利率上調20%，即基準利率的1.2倍。