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﻿艾碩遭「圍飛」冀證監調查

2017-06-07 列印
  艾碩控股（8341）爆發控股爭奪戰，公司第二大股東W&Q Investment Limited被指涉嫌與小股東聯手，以最低成本搶「殼」，公司淪為全配售上市「圍飛」的受害人，盼證監協助追查配售承配者名單。

　　艾碩控股早前發公告表示，知悉W&Q已向公司主席、幾位主要董事及公司財務顧問入稟高等法院，控告公司大股東Acropolis Limited就撤換董事局的議案上，威迫作為第二大股東的W&Q在股東特別大會上投反對票撤換董事動議，並作出種種威嚇搔擾。有消息人士向本報透露稱，雖然該份入禀狀已於高等法院存檔，但仍未送達到被告一方的代表律師，因此被告的大股東不能回應，同時大股東亦有可能因對方無故入稟而感到被威脅。
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