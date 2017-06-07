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﻿騰訊關連公司入股創維附屬

2017-06-07 列印
  騰訊（700）關連公司共以3億元人民幣入股創維數碼 （751）旗下間接非全資附屬公司酷開7.7142%股權。創維指出，騰訊關連公司的投資，可為酷開的主要業務發展提供資金，並同時提升酷開形象。創維預期通過該交易，酷開及騰訊預期可深化在影視內容方面的業務合作，並可於OTT及在線視頻發展領域上構建更加緊密的聯繫。基於酷開及騰訊主要業務的互補性，此項交易預期有助產生協同效益有利於酷開業務的長遠發展。

　　上述交易完成後，創維RGB、酷金投資、騰關連聯公司、棠棣投資及愛奇藝分別持有酷開71.89%、10.26%、7.71%、5.52%及4.61%的股權。
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