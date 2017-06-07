上述交易完成後，創維RGB、酷金投資、騰關連聯公司、棠棣投資及愛奇藝分別持有酷開71.89%、10.26%、7.71%、5.52%及4.61%的股權。
騰訊關連公司入股創維附屬
上述交易完成後，創維RGB、酷金投資、騰關連聯公司、棠棣投資及愛奇藝分別持有酷開71.89%、10.26%、7.71%、5.52%及4.61%的股權。
速遞千萬可卡因抵泰被截 收8000元帶毒 三港青恐判死
香港青年一男兩女稱各為酬勞八千元以身試法，協助毒販由巴西經泰國運毒來港。泰國毒品調查局接獲本港警方通報，三男女周日由巴西抵達曼谷國際機場，關員截查三人，在他們的行李暗格搜出逾十二公斤可卡因，總值一千一...
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動物園活驢餵猛虎 疑涉股東債務糾紛
江蘇一個動物園日前發生身份不明人士將活驢扔進虎園餵飼猛虎。園方昨透露，動物園股東間出現債務糾紛，其中一人不滿法庭判決而作出過激行為，強調事件與園方無關，又稱園方已安撫有關股東情緒。 事發在周一下午約三時，網上流傳片段顯示，一輛載滿動物的貨車駛至江蘇省常州市淹城動物園自駕區老虎館護欄旁，未幾數名男人下車，將車上一隻驢扔進虎園的水池內，兩隻老虎輪流攻擊驢子，最後驢子被猛虎活活咬死。 不少遊客目睹猛虎捕獵過程心感不安。該批男子之後又試圖將一隻羊扔入虎區，幸動物園工作人員、保安員趕至及時阻止。 動物園發言人昨表示，活驢餵虎並非動物園所為，強調只是股東個人過激行為。消息人士透...
2017-06-07
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倫敦橋恐襲案 三襲擊者身份曝光
英國警方公佈上周六晚在倫敦發動血腥襲擊的三名恐怖份子身份，分別是生於巴基斯坦的英國公民巴特、北非人勒杜阿尼和摩洛哥裔意大利人札格巴。據悉，當局曾接到兩次巴特涉及宣揚極端主義舉報，惟當時認為他無策劃襲擊。 英國全國昨日上午為恐襲死者默哀一分鐘，政府建築物亦下半旗致哀。倫敦大都會助理警察總長羅利周一表示，警方已查明倫敦橋恐襲其中兩名襲擊者身份，其中一人是二十七歲巴基斯坦裔英國公民巴特，他已婚並育有兩子，亦是一名足球迷，案發當晚他在假自殺炸彈背心下穿着一件英超球隊阿仙奴球衣；另一人名為勒杜阿尼，任職廚師，他自稱是摩洛哥或利比亞裔。巴特和勒杜阿尼均是住在倫敦東郊巴金區。 當...
2017-06-07
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大埔倚龍山莊1585呎 靚裝複式 山海雙景
大埔倚龍山莊位於黃魚灘一帶的低密度住宅區，同時背靠八仙嶺郊野公園，位置上自成一隅，周邊環境清幽寧靜，今次就為大家介紹屋苑的1個3房複式單位，並連有私家天台，隨時可享翠綠山景及三叠水海景的優質景致。 ...
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匿名者硬撼蝙蝠俠 瑞聲今復牌 掀「空軍」內戰
早前遭沽空機構葛咸城（暗喻蝙蝠俠）狙擊的瑞聲科技（2018），昨天竟然獲另一沽空機構匿名者拔刀相助，出現沽空機構攻擊沽空機構的罕見場面。匿名者發表的報告，不但替瑞聲解圍，並指責葛咸城做法不專業，影響同業聲譽。瑞聲科技昨日亦公開反擊葛咸城報告錯漏百出，集團將會在今天復牌。究竟是蝙蝠俠有江湖地位，抑或匿名者有說服力，今天便會在股價上見真章。 瑞聲行政總裁潘政民昨天表示，對於匿名者發表報告支持瑞聲感到詫異。瑞聲董事總經理莫祖權強調，公司管理層無接觸過匿名者，他與潘政民亦是昨天才看到匿名者的研究報告，事先並不知情。潘政民並說，公司早前已於股東大會取得授權，可以回購最多10%...
2017-06-07
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牛虎爭艷
主場的西班牙各賽事近八場不敗，中場核心大衛施華連續兩場國際賽建功。哥倫比亞射手法卡奧剛與摩納哥續約，可專心為國衝擊明年世界盃決賽周，今仗有力延續剛季季尾的勇態。今晚友賽兩雄相遇勢鬥得難分高下，不妨博和。（now670台、Fox Sports play App周四凌晨3:30直播） 「狂牛」各戰線過去八場六勝兩和，當中大衛施華腳風甚順，過去兩仗各入一球，勢成哥倫比亞心腹大患。 大衛施華矢言剛季是職業生涯表現最好的一季：「我的入球和助攻雖然較以往少，但更享受墮後協助組織攻勢的角色。我在攻守兩方面的表現更全能，這是我個人最好的球季。」 哥倫比亞亦有法卡奧在陣，這名外號老...
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高科揭秘 睇驗木乃伊
近日掀起一陣Mummy狂熱，除了在戲院上映在即的《盜墓迷城》外，科學館亦舉辦了《永生傳說——透視古埃及文明》展覽，帶來由大英博物館借出的六具木乃伊，大會更破天荒利用高科技揭示有關木乃伊的千年神秘謎團，...
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忟憎新娘 精神長期繃緊 王君馨自爆婚前躁行為
王君馨（Grace）將於7月11日與拍拖12年嘅圈外男友Daniel結婚，成為人妻前，Grace仍作「最後衝刺」日夜為網上電影《醉爆閨密》開工，因為唔夠瞓又多嘢搞，忙到癲嘅Grace壓力大到不得了，拍...
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社論——非法人肉速遞 如同玩命
暑假將至，不少學生或年輕上班族往外地散心，切忌貪圖小利，為人攜帶不明物品，一旦捲入走私販毒活動，輕則面對長期牢獄之苦，嚴重者可能送命伏法。 泰國海關昨天公佈，本周一在曼谷機場拘捕兩女一男港人，年齡介乎十九至二十四歲，三人涉從巴西攜帶可卡因入境，計劃在當地一間酒店與一名香港女子交收，再由她駁腳運毒來港，事成後三人可得八千港元報酬。香港警方接到線報，通知泰國當局，在曼谷機場把三人拘捕，從行李格中搜出十二點三公斤可卡因，而接頭香港女子則不知所終。 近年不時發生港青在外地攜帶違禁品而被捕的事件。早前有港人走私黃金進入日本落網，亦有年輕人受人指使偷運氣槍入內地而被判監七年。外地法律與...
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頭號目標——路路發部署有度
馬匹是血肉之軀，並非一催谷便狀態提升，否則任誰都可練馬了。但若真能隨心所欲，最理想當然是季初當銳，季中回氣，到季尾再回勇。因為季初很多對手狀態未起，季尾又有不少馬已跑殘，這時候谷起搏殺便事半功倍。 第...
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