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﻿遭證監勒令停牌 隆成「偷雞」交易五秒

2017-06-07 列印
　　隆成金融（1225）遭勒令停牌，但卻有漏網之魚的交易，雖然涉及金額只有不足13萬元，但卻令市場人士關注停牌制度是否有漏洞。隆成金融在周一晚上發出通告，表示證監會「有意」指令該公司股份在昨天9時正停牌。不過，隆成金融卻在昨天早上9時30分5秒才停牌。在競價時段以及該短短5秒的正式交易時段，隆成金融股份總共有7宗成交，涉及98.8萬股，成交金額12.62萬元。該7宗交易已將隆成股價推低9.3%，跌至0.127元。

　　港交所表示，隆成金融周一晚上發出的公告是「內幕消息」，表示收到證監會通知，證監會「有意」指令停牌。該公告不會直接導致公司停牌，隆成本身也沒有申請停牌。港交所昨天早上收到證監會通知後，已馬上在9時30分把股份暫停交易，在停牌前已達成的交易屬有效成交。

　　有市場人士指出，隆成金融出現勒令停牌後有「偷雞」交易，情況十分罕見。一般來說，公司通告會清楚指出股份在哪一天遭證監會在開市前叫停，而不會含糊地指「有意」停牌。
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