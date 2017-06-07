﻿IFC外望——Google蟬聯最有價值品牌

今年Brandz嘅最有價值品牌，仍然係科網股嘅天下，前五大依次為Google、蘋果、微軟、亞馬遜同facebook，連本港嘅股王騰訊（700），都首次入十大榜，排第8，獅子銀行滙豐就排48位，比舊年滑落咗5級。



榜首嘅Google品牌價值2455.58億美元（約1.92萬億港元），按年增長7%；蘋果以2346.7億美元（約1.83億港元）緊隨其後，按年增長3%；近期後勁唔弱嘅微軟，品牌價值有1432.22億美元（約1.12萬億港元），按年增18%。亞馬遜今年就三級跳，價值大躍進403億美元，增幅41%，達到1393億美元，由第7跳升第4。亞馬遜嘅股價仲比Google早一個禮拜邁入1000美元大關！



至於由舊年11位跳上第8嘅騰訊，品牌價值1082.92億元（約8446.78億港元），按年增27%，靠佢嘅社交平台微信用戶量持續上升帶挈。連埋第9嘅IBM在內，科網公司佔咗十大榜嘅7個位席，而前五大嘅價值已經佔咗成個榜總和嘅四分一，科網巨頭嘅影響力可見一斑。另外，仲有一隻黑馬，就係引入3D打印波鞋嘅運動品牌Adidas，品牌價值百分比增長達58%，排101位。



網紅經濟帶旺海港城



雲集逾300個化妝品牌嘅海港城，近日請來時尚美妝網紅嘅「小P老師」大玩直播，累計播放次數超過2820萬次，破咗新浪微博喺香港直播嘅最高觀看人次，仲勁過韓星宋仲基OPPA嘅粉絲見面會直播！果然愛美係女仔嘅天性，扮靚大過天。



海港城嘅推廣一向深得人心，早喺2009年已經開始玩社交媒體，聽聞市場部阿姐同「小P老師」相識多年私交甚篤，見到「小P老師」早前直播逛東京，就諗不如來海港城玩直播，雙方一拍即合，今次合作講心唔講金，成功引起極大反響破晒紀錄。「小P老師」介紹嘅單品，第二日就賣斷市，網紅經濟不可小覷 。



「小P老師」仲好大方分享直播心得，想做KOL嘅你留意聽書啦！原來，直播最緊要識得同觀眾互動交流，得你齋講冇人會聽落去，超過半個鐘嘅直播要認真度過，每一間鋪頭逗留幾耐，介紹乜產品都要考慮。佢又將變色唇膏安排直播中段，畀觀眾估擦完會乜顏色，估中即送！趕唔切睇直播嘅網友，亦可以睇回放，講出最鍾意嘅三個牌子，一樣都有禮物送！要做網紅真係唔簡單！



高瞻