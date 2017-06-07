﻿市場簡訊

—復星國際（656）及復星醫藥（2196）昨日聯合公報，向聯交所申請建議分拆復星醫藥之非全資附屬公司Sisram，於聯交所主板上市，聯交所已確認復星醫藥及復星國際可進行建議分拆及上市。有業務分拆概念支持下，復星國際股價昨日曾升逾5%，高位見12.96元，創近年半高，收市報12.56元，升2.11%。







—剛結束招股的內地生物製藥服務供應商藥明生物（2269），傾向以招股上限價每股20.6港元為定價。該公司共發行1.93億股，以此定價計算，共集資約39.76億港元。該股份計劃於下周二（6月13日）主板上市。







—DX.com（8086）宣佈以8000萬元代價，收購Sense Media子公司三思媒體，發展知識產權（IP）及互聯網泛娛樂業務，包括餐飲業投影動畫技術。該公司預計新收購在未來一年將會為該公司帶來盈利，加上成本控制等因素，全年業績料扭虧為盈。







—滙豐銀行上調人民幣定期存款利率至貼近4厘，最優惠的息率為1年期的定存，將由3.85厘，上調至高達3.95厘，但起存金額要50萬元人民幣，只限理財客戶，將於今日生效。滙豐亦把其餘存期的息率一併提高15至25點子，1個月期定存年息高達2.9厘，3個月期年息高達3.5厘，以及6個月期年息高達3.7厘。







—金源米業（677）發盈喜，預期至今年3月底止的財政年度將扭虧轉盈，除稅後錄淨溢利，主要是因為該公司對比再上一個財政年度，再沒有出現可投資減值虧損（去年約為5500萬元），而全球金融市場持續改善，令金融資產及衍生金融工具收益總淨額約2400萬元。







—星光集團（403）發盈警，預期截至3月底止全年將錄得虧損。該公司去年賺6811.2萬元。該公司解釋，市場消費意欲疲弱，客戶減少定單及壓價，包裝及印刷行業競爭激烈。







—比特幣價格昨日再創新高，升穿2900美元大關。CoinDesk顯示，比特幣昨日早段曾升至2967.48美元，其後升幅略為收窄，但仍企穩於2900美元以上。BKCM創辦人凱利認為，比特幣牛市才剛開始，可能持續達幾年；今年是比特幣強勢而波動的一年：說它強勢，年初至今價格已升近兩倍；說它波動，5月25日早段曾急漲超過12%，到當天尾市卻回吐逾300美元。







—人民銀行昨公佈，開展4980億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，全部為1年期，利率持平3.2%。人行昨天沒有進行逆回購操作。據測算，本周公開市場共有4700億元人民幣逆回購到期，昨日到期為600億元人民幣。另外，今、明日還分別有1510億元和733億元人民幣的MLF到期。







—農行（1288）昨公告，黨委副書記、監事長袁長清昨日起已辭去在農行的職務。據悉，中組部昨天已宣佈，袁長清將出任國壽（2628）母企國壽集團總裁，填補由四月份懸空至今的空缺。袁長清由2015年6月起任農行監事長，他曾經擔任過工商銀行（1398）新疆分行行長，河南省份行行長。中國人壽集團前任總裁、黨委副書記的繆建民，已於今年4月赴任中國人保（1339）集團總裁。