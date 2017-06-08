﻿FG Alpha揚言狙擊達利食品 「空」群襲港 股仔喪膽

港股昨日先升後跌，市場觀望周四英國大選及歐央行議息，不過市場依然鬧哄哄。近期沽空機構洶群而出，瑞聲（2018）復牌後股價反彈，危機算暫時解除，但又輪到敏華控股（1999）遭渾水點名，股價急跌並停牌。另一沽空機構FG Alpha又揚言，有意向達利食品（3799）埋手。



渾水昨日在Twitter發表一條短文公佈狙擊對象，渾水創辦人Carson Block在出席本港一個論壇時解釋原因，指敏華債務有未披露之嫌，估計實際債務較公佈高出48%，懷疑為支持派息及股份回購。在稅務方面，敏華澳門市場收入比重逾50%，聲稱享有零稅率優惠，懷疑做法除了是逃稅，更有可能是透過造假以誇大盈利。另外，內地的57家店舖中，有15家沒有營業，大部份位於上海。



敏華股價跌10%停牌



有市場消息稱，敏華數位高層正於美國開會，而律師和會計師在獲得消息也已經開會，稍後將發澄清公告。受到渾水狙擊影響，敏華股價昨隨即下挫10%，至6.03元，並隨即宣告停牌。至於沒有遭點名的通達（698），昨天股價大幅反彈8.9%，收市報2.2元。同樣逃過一劫的中國水務（855），股價亦回升近4%。



Carson Block表示，香港有許多公司管理層，用各種方法誇大公司收入。他又說，發表研究報告有助將違規行為曝光，而這並不代表監管機構有不足之處，因為執法行動需要有證據支持，而本港的監管機構已很盡責。與Carson Block出席同一研討會的FG Alpha創辦人Daniel David表示，有意揭露達利食品的問題。達利最多曾跌近9%，收市仍挫6.5%，報4.3元。



回購百萬股 瑞聲彈14%



至於遭葛咸城狙擊的瑞聲科技（2018），股份昨天復牌，最高曾見96.7元，較停牌前大升17%，收市報92.55元，仍升13.7%，成交額多達56.6億元，是昨天大市成交最活躍股份。雖然股價回穩，但瑞聲管理層卻未能安枕無憂，因為葛咸城繼續以「擠牙膏」方式出招，再次質疑瑞聲的帳目，並質疑瑞聲沒有設置全職財務總監，只是由行政總裁潘政民分擔部份財務工作，而潘政民的妻子卻擔任核數委員會成員，存在利益衝突。另外，瑞聲昨日亦在市場上斥資9184回購100萬股，每股介乎91.3至92.55元。



對於近期沽空機構肆虐，證監會前行政總裁韋奕禮認為，只要沽空報告有做足夠研究，並非作出虛構指控，市場上有不同聲音是好事，亦不會帶來監管難題。證監會主席唐家成前日出席電台節目時亦表示，除非有人向市場發佈虛假及誤導的資料，否則不應該阻止這些機構發表報告。他又說，證監會將確保市場繼續公平、公開以及有秩序。