﻿廣州農商行籌83億 稱派息令股東滿意 今招股5323元入場

擬在本港主板上市的廣州農村商業銀行（1551），將於今日起招股。該行董事長王繼康表示，該行今年上半年貸款業務增長形勢良好，相信隨著經濟回暖，及減低存款成本等應對措施，淨利息差會有所穩定及回升。對於派息比率方面，他表示，考慮到財務及業績上的支持，以及現有股東大部份以廣州農村村民為主，相信會有一個積極及令股東滿意的數字。



廣州農商行擬發行15.829億股，當中1.187億股在本港發售，佔總股本的7.5%。每股招股價為4.99元至5.27元，集資最多83.42億元。以每手1000股計，入場費為5323.11元。該行引入3名基礎投資者，包括海航、百年人壽及International Merchants，合共認購逾30億元。聯席保薦人為中金香港證券、招商證券國際、建銀國際及農銀國際。



拓廣東以外網點



王繼康表示，目前該行網點主要集中在廣東地區，但已開始在廣東以外其他地區開始新網點，並會通過發展互聯網金融，將業務在這些其他地區甚至境外作進一步推廣。該行暫未有A股上市計劃，在香港上市後相信資本充足率會有改善，未來也會通過發債等其他方式補充資本。



據招股書資料顯示，該行淨利差在2016年已縮減至1.99%，較2015年的2.31%及2014年的2.67%為低。截至2016年底，不良貸款率為1.81%，低於全國農村商業銀行2.49%的平均值，但高於2015年的1.80%及2014年的1.54%。該行無特定股息政策，於2014年、2015年及2016年分別派發現金股息20.38億元（人民幣，下同）、22.83億元及16.31億元。



截至2016年底，該行共設有625個營業網點，當中廣州市內有618家。該行2016年的利息收入為233.86億元，按年跌2.91%，但受惠於手續費及佣金淨收入增長帶動，全年淨利潤增長2.12%，至51.06億元。



另外，萬科（2202）A股前晚於深交所公告，收到第二大股東深圳地鐵通知，稱其正籌劃增持該公司股份，惟細節尚未最終確定。



為避免股價異常波動，萬科A股昨日起停牌不超過5個交易日，停牌前收報20.87元（人民幣，下同）。市場猜測，股權出售方可能為恒大（3333）或寶能。恒大則表示，一切以公告為準。



深鐵擬增持萬科A股



恒大今年3月公佈，已將所持有的14.07%萬科A股的表決權，委託予深圳地鐵行使，意味着在未來的萬科董事會改選上，深鐵可加插董事入局機會大增。不過，原本於3月底到期的董事會換屆，至今仍懸而未決，一拖再拖。恒大股價昨日隨大市偏軟，全日跌1.2%，收報16.46港元，成交額11.71億港元。