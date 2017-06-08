﻿街市加租兩成七 領展末期息增8.8%

領展（823）公佈今年3月底止年度續租加租幅度為23.8%，較去年減少2.1個百分點，但街市加租則高達27%，遠較去年同期上升16.6個百分點。行政總裁王國龍指，街市租金加幅較高，是因為翻新的街市總數之中，有一半剛完成裝修，能夠在3月底前交出好成績。領展公佈派發每股末期息1.1666元，升8.8%。



領展公佈今年3月底止年度，收益及物業收入淨額分別按年增長5.9%及7.4%，至92.55港元及69.94億港元。全年可分派收入總額49.92億元，按年增9.3%，可分派總額按年升9.5%，至50.75億元，全年每基金單位分派228.41仙，按年升10.7%。



對於未來會否再出售商場，領展主席聶雅倫昨日指出，作為向前看持續發展的企業，不會只維持現有組合，會物色新項目，及研究出售現有商場。王國龍指出，商戶的租金對銷售額比例仍然維持在12.1%的健康水平，今年3月底時租戶平均呎租為55.3元。續約租金上升23.9%，成績理想，因為日常用品及飲食行業較為穩定，增長幫到領展加租。停車場每個泊位每月收入加租10.73%，至2239元。



領展近年增加商廈投資，王國龍指出，寫字樓的租金周期與商場不同，由分散風險的角度來看，因而增加投資。不過，在地點而言，投資商廈會以香港較為優先，但要視乎經濟環境及增長動力。



北京歐美匯商場到期續租升幅達到37.1%，去年收購的上海領展企業廣場加租10.8%。王國龍指，歐美匯商場去年有不少到期租約，因而可以換租客兼加租。領展早前以40.65億元人民幣收購的廣州市西城都薈廣場，租客租約也與歐美匯情況有些相似，因而可以在租約到期時換租客。



領展昨收報61.65元，無變動，與今年3月底的每基金資產淨值62.47元十分接近。